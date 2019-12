Überzählige Lebensmittel spenden, statt sie zu verschwenden

Wer kennt das nicht? Der Urlaub ist zu Ende und von den eingekauften Lebensmitteln ist noch eine ganze Menge übrig. Aber wohin mit dem Paket Nudeln, der Dose Erbsen oder den Keksen? Die Tourist-Information Bad Sachsa im Südharz, betrieben von der GLC Glücksburg Consulting AG aus Hamburg, startet in Kooperation mit der örtlichen Tafel und den Vermietern von Ferienimmobilien der Region am Montag, dem 16. Dezember, ein besonderes Projekt zum Thema Nachhaltigkeit.

Ab diesem Tag wird Urlaubsgästen die Möglichkeit geboten, nicht angebrochene und haltbare Lebensmittel vor der Abreise in der Tourist-Information abzugeben, die dann wiederum der Tafel Bad Sachsa gespendet werden. Mit ihrer Spende unterstützen alle teilnehmenden Gäste bedürftige Menschen und leisten einen wichtigen Beitrag zur Lebensmittelrettung und Ressourcenschonung.

Die Tafel in Bad Sachsa gehört zu über 900 Tafeln in ganz Deutschland, die sich dafür einsetzen, die Folgen der Armut in einem Land des Überflusses zu lindern und den Betroffenen den Alltag etwas zu erleichtern.

Jeder touristische Leistungsträger kann die Aktion tatkräftig unterstützen. GLC gibt dazu kostenlos Flyer mit allen wichtigen Informationen zum Lebensmittelspenden sowie Aufkleber für die Teilnehmer heraus, mit denen man zum Beispiel in der Ferienwohnung am Kühlschrank oder an der Tür auf die Projektteilnahme und die Aktion hinweisen kann.

Interessierte können sich ab sofort bei der Tourist-Information Bad Sachsa telefonisch unter 05523- 474990 melden. Die Teilnahme ist kostenlos. Teilnehmende Anbieter werden kostenlos auf der Website www.bad-sachsa.de benannt.

„Mit diesem Projekt möchten wir zeigen, dass uns die Nachhaltigkeit und der bewusste Umgang mit Ressourcen und unseren Mitmenschen ein wichtiges Anliegen sind. Wenn wir mit unserer Aktion auch Urlaubsgäste erreichen können, stärkt das die gesamte Region“, sagt Edith Brasche, Vorstand der GLC Glücksburg Consulting AG, die neben Bad Sachsa auch an weiteren Standorten in ganz Deutschland für das Tourismusmarketing verantwortlich zeichnet und als führender touristischer Geschäftsbesorger für Kommunen in Deutschland tätig ist.

„Nach dem erfolgreichen Startschuss des Projektes in Friedrichskoog an der Nordsee und auch im Ostseebad Schönhagen, starten wir nun auch in Bad Sachsa die Umsetzung dieses tollen und vorbildlichen Engagements.“

In Friedrichskoog und Schönhagen werden seit Mai diesen Jahres in der Hauptsaison bereits wöchentlich Spenden der Urlaubsgäste an die Tafeln vor Ort weitergegeben. Zahlreiche Vermieter an beiden Standorten sowie das Novasol-Servicebüro in Schönhagen unterstützen die Aktion.

Auch im Oberharz und in Glücksburg/Ostsee ist die Einführung der Spendenaktion geplant.

Überaus begeistert mit dem Start der Aktion zeigt sich auch Vorsitzende der Tafel in Bad Sachsa, Silke Müller. „Ich finde die Aktion richtig gut und ich denke, dass wir damit viel bewegen können“, freut sie sich über die gemeinsame Aktion.

Weitere Informationen rund um die Spendenaktion sind unter www.bad-sachsa.de zu finden.