Bedürftige mit Lebensmitteln unterstützen - und das im Akkord

Zwei Körbe für eine Familie, eines für eine Einzelperson. Und dann geht es los: Eine Tüte Kartoffeln, ein paar Möhren, eine Ananas, usw. Göttingens Landrat Marcel Riethig und Bad Sachsas Bürgermeister Daniel Quade steht es ins Gesicht geschrieben – die Lebensmittelausgabe bei der Tafel ist doch etwas schwieriger, wie beide im Vorfeld erwartet haben.

Kurze Einweisung, dann wird gearbeitet

Die Vorsitzende der Hilfsorganisation in der Uffestadt, Silke Müller, jedenfalls zeigt auf, dass es einiges zu beachten gilt: Karte der Bedürftigen checken, und dann geht die Auswahl los. „Unseren Kunden sagen bzw. zeigen schon, was sie gern möchten“, betont Müller. Und nach der Einweisung geht es auch schon los: in Zweiergruppen kommen die Menschen in den Ausgaberaum und Marcel Riethig und Daniel Quade kommen beim Packen langsam ins Schwitzen.

Lesen Sie auch: Hilferuf erhört - Tafel Bad Sachsa kann ihr Auto wieder nutzen

Gut für die Hilfesuchenenden ist an diesem Tag, dass die Lager der Tafel in Bad Sachsa gut gefüllt sind. „Wir können heute reichlich geben“, erklärt Müller. Ein Zustand, der aufgrund der aktuellen Entwicklungen nicht immer gegeben ist.

Landkreis Göttingen beteiligt sich an globaler Initiative

Hintergrund der Aktion ist, dass sich der Landkreis Göttingen in die Gemeinschaftsinitiative „1000 Schulen für unsere Welt“ einbringt, um Schulen im Globalen Süden zu bauen und so weltweit Bildung zu unterstützen. Für den Schulbau sammelt er Spenden von Bürger*innen und der lokalen Wirtschaft. Das erste Projekt, das der Landkreis unterstützt, ist das Schulbauprojekt der Elhadj-Diouf Foundation (EDF). Die EDF ist aus der Schulpartnerschaft des Tilman-Riemenschneider-Gymnasiums Osterode mit einem Gymnasium in Kaolack im Senegal hervorgegangen. Die EDF baut aktuell eine eigene Schule in Kaolack unter dem Dach der Initiative „1000 Schulen für unsere Welt“, dafür will der Landkreis 50.000 Euro sammeln.

Ab einem Spendenwert von 5.000 Euro setzt der Landrat oder ein*e Dezernent*in eine Aktion zu den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen um. Mit der Agenda 2030 hat sich die Weltgemeinschaft 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung gesetzt – die Sustainable Development Goals (SDG). Pro weitere gespendete 5.000 Euro gibt es dann eine weitere Aktion zu einem anderen Nachhaltigkeitsziel – und eben deshalb führte der Weg jetzt nach Bad Sachsa. Für die Umsetzung des 2. Nachhaltigkeitszieles der Vereinten Nationen: SDG 2 Zero Hunger - Ernährung weltweit sichern, half er einen Tag bei der Essensausgabe in Bad Sachsa mit.