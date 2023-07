Halbzeit: Das haben die „Wir Walkenrieder“ 2023 bereits bewegt

Sie sind so etwas wie ein ehrenamtlich agierender Bauhof: Die Mitglieder des Vereins „Wir Walkenrieder“. Stets und ständig sind sie damit beschäftigt, etwas zu reparieren, instand zu halten oder neues zu schaffen im Klosterort. Auch in diesem Jahr waren die Mitstreiter – auch dank Unterstützung von Sponsoren – wieder fleißig, wie ein Blick in die Halbjahresbilanz des Vereins zeigt: Es wurde eine Blühwiese angelegt, Informationstafeln aufgestellt oder aber bei der Schaffung des neuen Klostererlebniswegs mitgeholfen. Und wie die Verantwortlichen gegenüber unserer Redaktion erklären, haben sie für das restliche Jahr 2023 noch einiges vor.

Ein Dauerthema bei den „Wir Walkenriedern“ sind Tische und Bänke: Einige davon hat man in den letzten sechs Monaten wieder aufgestellt, „um sich auszuruhen oder den Blick in die Natur zu genießen“. Am Geiersberg beim Altenheim Hofer wurden dank der Spende der Inhaberin des Altenheimes beispielsweise Tische und Bänke erstmalig aufgestellt. Auf der sogenannten „Bettens Wiese“ befanden sich hingegen marode Bänke und ein Tisch. Diese wurden ersetzt und auch etwas umgesetzt, so dass man nicht mehr unter Bäumen mit abrechenden Ästen setzen muss. „Jetzt hat man einen schönen Blick auf die Wiese und dem Magister-Eckstorm-Weg“, erklärt der Vorstand der „Wir Walkenrieder“.

Blühwiese und Insektenhotel am Kloster Walkenried geschaffen

Auf der Streuobstwiese am Parkplatz des Klosters Walkenried, um die sich der Verein seit vielen Jahren kümmert, wurde ein Insektenhotel aufgebaut sowie eine Blumen- bzw. Blühwiese eingesät. Diese musste erstmal gut gewässert werden, dies übernahmen die Familie von Erich Müller sowie die Jugendfeuerwehr. „Wer dieser Tage am Klosterparkplatz vorbeigeht, kann sich von der Blumenpracht selbst überzeugen.“

Am Karstwanderweg wurden zum Thema „Rückkehr des Bibers im Südharz“ in Zusammenarbeit mit dem FördervereinKultur- und Heimatpflege Neuhof auf Höhe Seelöcher Sachsenstein eine Informationstafel sowie eine Bank aufgestellt. „Man sieht den Mitstreitern den Spaß an der Kooperation und dem Ergebnis an. Es geht halt nichts über gute Nachbarschaft“, betont der Vorstand. Unterstützt wurde das Projekt vom Förderverein Deutsches Gipsmuseum.

Freude nach erfolgter Arbeit: Mitglieder der Wir Walkenrieder am neuen Insektenhotel am Kloster. Foto: Wir Walkenrieder / Verein

Eine besondere Kombination gab es an der Walkenrieder Badestelle, dem Priorteich. Ines Hermann, seit vielen Jahren begeisterte Schwimmerin dort – und zugleich neues Beiratsmitglied bei den „Wir Walkenriedern“, hat die Bänke dort allesamt gestrichen.

Reizthema Grünpflege: So helfen die „Wir Walkenrieder“ im Klosterort

Auch einem Reizthema widmen sich die Vereinsmitglieder seit vielen Jahren. Die Grünpflege bzw. der Grünschnitt öffentlicher Anlagen oder von Wanderwegen steht auch in der Gemeinde Walkenried oftmals in der Kritik. Die Vereinsmitglieder übernehmen hier für den Klosterort große Teile, um den Bauhof der Kommune zu entlasten. Dankbar ist der Vorstand hier über ein engagiertes Team zu verfügen, dass diese Aufgaben regelmäßig wahrnimmt. Zudem freut man sich, dass die Familie Bernd Stricker dem Verein hierfür einen neuwertigen Rasenmäher schenkte.

Für den Tourismus in der Kommune setzt sich der Verein auch ein. So unterstützte man die Arbeiten beim Bau des Klostererkenntniswegs, konkret kümmerte man sich um das Ausheben und Vorbereiten der Fundamente für die Beschilderung. „Claus Eggert und sein Team haben hier wieder hervorragende Arbeit geleistet, so dass man jetzt bei einem Spaziergang rund ums Kloster viele, tolle Informationen lesen kann.“

Doch der Verein hat auch noch einiges in diesem Jahr vor: So soll am 18. August der neue Maibaum auf dem Geiersberg eingeweiht werden, inklusive eines Essens für Mitglieder und Sponsoren. Seit Jahren fester Bestandteil der Arbeiten ist zudem der Klostermarkt im September. Ob beim Streichen der Buden vorab, deren Auf- und Abbau sowie der eigentlichen Organisation sind die Vereinsmitglieder mit dabei. Gleiches gilt auch für den beliebten Weihnachtsmarkt. Ferner will man noch die Erneuerung von „Kurtis Brücke“/Langenberg vornehmen.

Ganz wichtig ist dem Vereinsvorstand dabei eines zu betonen: „Ohne die fleißigen, ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, ohne Sponsoren, ohne Euch würde nichts funktionieren.“ Dabei können Interessierte sich auf Wunsch auch eine Spendenbescheinigung für ihre Unterstützung vom Verein ausstellen lassen.

Kurze Ruhepause nach der Aufstellung einer neuen Bank bzw. eines neuen Tisches muss sein. Foto: Wir Walkenrieder / Verein

Die große Arbeit des Vereins wird auch von der Bevölkerung positiv wahrgenommen – und nicht nur das, sie motiviert auch andere. Das lässt sich auch mit Zahlen untermauern: Im Jahr 2017 hatten die „Wir Walkenrieder“ 138 Mitglieder, Ende des Jahres 2021 waren es bereits 228 – ein Plus von 60 Prozent in sechs Jahren also.

Neue Helfer bzw. Mitglieder sind wilkommen

Wer Lust hat, einmal bei einem Arbeitseinsatz mitzumachen, der kann sich bei den Vorsitzenden melden. Eine Mitgliedschaft ist nicht erforderlich – auch wenn sich der Verein natürlich über neue Mitglieder freut.