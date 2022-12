Weihnachtsmärkte im Südharz sind ein Erfolg

Walkenried/Bad Sachsa. Ob in Walkenried vor dem Klosterruine, oder im Adventswald in Bad Sachsa: die Märkte ziehen Einwohner und Gäste an.

Schnee und Temperaturen um den Gefrierpunkt – das sind die Rahmenbedingungen, die sich gerade Veranstalter von Weihnachtsmärkten immer wieder wünschen. Beides war beim Weihnachtsmarkt vor dem Kloster Walkenried bzw. beim Adventswald in Bad Sachsa erfüllt, aber vermutlich auch bei Regen und Sturm wären die Menschen zu den Märkten im Südharz gekommen.

Zwei Jahre Corona-Zwangspause beendet

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause strömten Einwohner und Gäste in beiden Kommunen an beiden Öffnungstagen jeweils bereits kurz nach dem Beginn hin zu den Budendörfern. Richtig groß wurde der Andrang vor allem bei Einbruch der Dunkelheit wurde das Interesse noch größer, galt es doch eine gewisse mystische Stimmung zu genießen.

Fotogalerie- Weihnachtsmärkte in Walkenried und Bad Sachsa Fotogalerie- Weihnachtsmärkte in Walkenried und Bad Sachsa Weihnachtsmarkt der anderen Art: In Bad Sachsa wird zur Premiere des Adventswald eingeladen. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie- Weihnachtsmärkte in Walkenried und Bad Sachsa Nacxh zwei Jahren Corona-Zwnagspause wird auf dem Klostervorplatz in Walkenried wieder ein Weihnachtsmarkt gefeiert. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie- Weihnachtsmärkte in Walkenried und Bad Sachsa Weihnachtsmarkt der anderen Art: In Bad Sachsa wird zur Premiere des Adventswald eingeladen. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie- Weihnachtsmärkte in Walkenried und Bad Sachsa Nacxh zwei Jahren Corona-Zwnagspause wird auf dem Klostervorplatz in Walkenried wieder ein Weihnachtsmarkt gefeiert. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie- Weihnachtsmärkte in Walkenried und Bad Sachsa Nacxh zwei Jahren Corona-Zwnagspause wird auf dem Klostervorplatz in Walkenried wieder ein Weihnachtsmarkt gefeiert. Foto: Thorsten Berthold / HK



Fotogalerie- Weihnachtsmärkte in Walkenried und Bad Sachsa Weihnachtsmarkt der anderen Art: In Bad Sachsa wird zur Premiere des Adventswald eingeladen. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie- Weihnachtsmärkte in Walkenried und Bad Sachsa Nacxh zwei Jahren Corona-Zwnagspause wird auf dem Klostervorplatz in Walkenried wieder ein Weihnachtsmarkt gefeiert. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie- Weihnachtsmärkte in Walkenried und Bad Sachsa Nacxh zwei Jahren Corona-Zwnagspause wird auf dem Klostervorplatz in Walkenried wieder ein Weihnachtsmarkt gefeiert. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie- Weihnachtsmärkte in Walkenried und Bad Sachsa Nacxh zwei Jahren Corona-Zwnagspause wird auf dem Klostervorplatz in Walkenried wieder ein Weihnachtsmarkt gefeiert. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie- Weihnachtsmärkte in Walkenried und Bad Sachsa Nacxh zwei Jahren Corona-Zwnagspause wird auf dem Klostervorplatz in Walkenried wieder ein Weihnachtsmarkt gefeiert. Foto: Thorsten Berthold / HK



Fotogalerie- Weihnachtsmärkte in Walkenried und Bad Sachsa Nacxh zwei Jahren Corona-Zwnagspause wird auf dem Klostervorplatz in Walkenried wieder ein Weihnachtsmarkt gefeiert. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie- Weihnachtsmärkte in Walkenried und Bad Sachsa Nacxh zwei Jahren Corona-Zwnagspause wird auf dem Klostervorplatz in Walkenried wieder ein Weihnachtsmarkt gefeiert. Foto: Thorsten Berthold / HK

In Walkenried wurde den Besucherinnen und Besuchern all das angeboten, was einen Weihnachtsmarkt charakterisiert: von Kerzen über Bastelarbeiten, Selbstgestricktem und Selbstgehäkeltem bis hin zu Holzbögen mit heimatlichen Motiven reichte das Sortiment. Aber auch das leibliche Wohl kam mit Heißgetränken oder aber Gegrilltem nicht zu kurz. Dank zahlreicher Spenden war es auch wieder gelungen, eine Tombola mit attraktiven Preisen zusammenzustellen.

Lesen Sie auch: Bad Sachsas braucht neuen Namen für den Weihnachtsmarkt

Auch das Zisterziensermuseum hatte an beiden seine Pforten geöffnet und lud – ebenfalls stimmungsvoll erleuchtet – zum Erkunden der Geschichte des Klosterortes ein. Besondere Höhepunkte waren eine Lichter- und sowie der Auftritt des Chors „Xperiment“.

Bad Sachsa feiert gemütlich im Adventswald

Aber auch im benachbarten Bad Sachsa konnten die Einwohner und Gäste im Adventswald beste Weihnachtsmarktstimmung genießen. In dem kleinen, aber feinen Budendorf gab es weihnachtliche Dekoration zu kaufen und natürlich auch reichlich und vielfältig Essen und Trinken. Besonders gern wurde dabei auch das große Zelt genutzt, in dem die Besucherinnen und Besucher viel Spaß bei angeregten Gesprächen hatten.

Wer am Wochenende keine Zeit hatte, den Adventswald in Bad Sachsa zu besuchen, hat eine weitere Gelegenheit: Geöffnet ist der Bad Sachsaer Adventswald am 10. Dezember von 14 bis 20 Uhr sowie am 11. Dezember von 14 bis 18 Uhr.