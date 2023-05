Flüchtlingsunterkunft im Harz: Bürgerforum ist geplant

So sieht einer der fertig-renovierten Unterkunftsräume aus. In diesen sollen vor allem vulnerable Gruppe, also Menschen mit Handicap der aber alleinreisende Frauen bzw. Frauen mit Kindern untergebracht werden.

Bleibt es bei den 500 Personen? Welche Personengruppen kommen wirklich? Wie stark sind die Effekte auf den Tourismusstandort Bad Sachas? Dies sind nur einige Fragen, die sich die Bürgerinnen und Bürger in Bad Sachsa, aber auch der näheren Umgebung rund um die neue Außenstelle der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen (LAB NI) stellen.

Bürger sollen alle ihre Fragen stellen können

Antworten auf diese und andere Themen soll die Einwohnerschaft bei einem Bürgerforum zu der Erstaufnahmeeinrichtung erhalten, das seitens der FDP-Fraktion und Gruppe Aktiv/Grüne/BBB des Stadtrates Bad Sachsa am Montag, dem 12. Juni, ab 19 Uhr im Restaurant Fannys/Harzer Schnitzelhaus veranstaltet wird.

„Das Bürgerforum soll als Podiumsdiskussion mit Fragen an die verschiedenen Teilnehmer und Antworten durchgeführt werden“, erklärt der FDP-Fraktionsvorsitzende Lutz Rockendorf, der auch die Moderation des Abends inne haben wird. Eingeladen hierzu sind neben Verantwortlichen des LAB NI, auch Göttingens Landrat Marcel Riethig, Bad Sachsas Bürgermeister Daniel Quade sowie Vertreter der Gruppe von Einwohnerinnen und Einwohnern aus Bad Sachsa, die sich mit einem offenen Brief an die Verwaltung und den gesamten Stadtrat in Bad Sachsa gewandt haben. Ihre Forderung ist dabei klar definiert: „Die Einrichtung und der Betrieb einer Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge ist gerade in der Stadt Bad Sachsa nicht vertretbar. Der Ort ist im Wesentlichen touristisch geprägt und befindet sich gerade aktuell in diesem Bereich in einer positiven Entwicklung“, finden sie klare Worte.

Lieferengpässe, fehlende Genehmigungen: Starttermin ist fraglich

Eigentlich soll die neue Außenstelle des Grenzdurchgangslagers Friedland am 1. Juni ihre Arbeit aufnehmen, ob das klappt ist aber fraglich. Lieferengpässe sowie fehlende Genehmigungen könnten den Start erneut verzögern.

Jubiläumspreis: 12 Monate HK PLUS für nur 17,50 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.