Kindergärten, Grundschule, Geld: Sitzungsmarathon im Südharz

Walkenried/Bad Sachsa. In den kommenden zwei Wochen sind die Vertreter der Kommunalpolitik und Verwaltung in Bad Sachsa und Walkenried vielfach gefordert. Darum geht es.

Keine Verschnaufpause für die Kommunalpolitik im Südharz: Insbesondere die Finanzen stehen im Mittelpunkt der Beratungen in Ausschüssen und Räten in den kommenden Wochen. Aber auch wichtige, zukunftsweisende Projekte werden besprochen.

Beispielsweise geht es zum Auftakt der Sitzungswochen in der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für öffentliche Einrichtungen und Friedhöfe der Gemeinde Walkenried am Montag, 22. Mai, ab 18 Uhr im Sitzungszimmer in der Grundschule Walkenried (Eingang Blankenburger Straße) um einen Dauerbrenner – den Kindergarten in Wieda. Der Gemeinderat hat jüngst beschlossen, dass die marode Elektrik, die letztlich zum Auszug des Kindergartens nach Zorge führte, saniert werden soll.

Umweltausschuss in Bad Sachsa ist abgesagt

Parallel soll aber auch die Aufstellung von Containern am Sportplatz Wieda überprüft werden, die Kindergartengruppen während Bauarbeiten aufnehmen können – und zudem generell das Platzangebot vergrößern. Eigentlich sollte an diesem Tag in Bad Sachsa auch eine öffentliche Sitzung des Umwelt- und Forstausschuss stattfinden, doch dieser Termin wurde abgesagt.

Einen Tag später, am Dienstag, 23. Mai, stehen die Kindergärten in der Gemeinde Walkenried wieder im Fokus. Neben Informationen rund um die Sanierungs- und Bauarbeiten an den Einrichtungen in Wieda und Zorge wird das Gremium auch über die Gebührensatzung der Kindergärten beraten.

Grundschule Walkenried wird in verschiedenen Schritten saniert

Ferner wird es auch Informationen rund um die geplanten Baumaßnahmen an der Grundschule in Walkenried geben. Sechs Millionen Euro sollen dort über mehrere Jahre verteilt investiert werden.

Ferienhäuser sollen in Zorge gebaut werden

Gleich zweifach wird am Donnerstag, 25. Mai, in Zorge getagt. Erst findet ab 17.30 Uhr im Sitzungszimmer in der Alten Grundschule eine Sitzung des Bau- und Umweltausschuss statt. Vorrangig wird dort über das Vorhaben gesprochen, dass auf dem ehemaligen Gelände der Firma Perforator ein Ferienresort mit maximal 24 Ferienhäusern entstehen soll. Direkt im Anschluss, ab 18 Uhr, findet an gleicher Stelle eine Sitzung des Ortsrates Zorge statt. Die Wünsche für den Haushalt 2023 und das Dorfbudget stehen dabei im Fokus.

In der Woche darauf geht es am Montag, 30. Mai, weiter. Ab 18 Uhr berät wieder in der Grundschule der Ausschuss für Tourismus und Kultur den Haushalt 2023. Am Donnerstag. 1. Juni, sind dann wieder zwei Termine: Bereits um 18 Uhr tagt in der Grundschule Walkenried der Ausschuss für Feuerschutz der Gemeinde Walkenried. Ab 19 Uhr kommt dann in Bad Sachsa im Kursaal der Rat der Uffestadt für seine nächste Sitzung zusammen.

Fragestunde für die Einwohner geplant

Bürgerinnen und Bürger sind zu allen Terminen eingeladen. Je nach Bedarf findet vor und nach den Sitzungen der Ausschüsse und Räte eine Fragestunde für die Einwohnerschaft statt.

