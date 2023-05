VNK Südharz hofft auf Unterstützung durch Hexentrail-Teams

Mitglieder des VNK Südharz bei Abholzarbeiten in Wieda.

Mit der Teilnahme am Harzer Hexentrail unterstützen die Starterinnen und Starter gemeinnützige Organisationen. Welche? Das wird am Ende der Lauf- beziehungsweise Wanderveranstaltung ausgelost. Welche Vereine in den Lostopf kommen, das entscheiden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Denn jedes Team darf einen Vorschlag machen.

Der Harz Kurier bietet gemeinnützigen Organisationen die Möglichkeit, den Sportlerinnen und Sportlern und der Öffentlichkeit ihre aktuellen Projekte vorzustellen. Diese Gelegenheit nutzt der VNK. Der Vereinsvorsitzende Jörg Köttner hat dazu fünf Fragen beantwortet.

Wie heißt der Verein und woher kommt er?

Der Verein zur Erhaltung von Natur und Kultur, Südharz oder kurz VNK ist ein junger Verein, der den Naturschutz in Bad Sachsa, Wieda, Walkenried und Neuhof fördern möchte.

Was sind die Aufgaben des Vereins?

Projekte sollen Naturschutz mit den Ansprüchen der vor Ort lebenden Menschen verbinden.

Wie groß ist der Verein?

Der VNK ist ein Verein mit etwa 60 Mitgliedern.

Um was für ein Projekt geht es?

In den Projekten Hutewald im Schulholz Wieda, Wiederherrichtung des Waldparks Geiersberg in Walkenried, Naturoase Neuhof und der Fortsetzung unserer Krokuspflanzaktionen in Bad Sachsa ist der VNK weiterhin aktiv und benötigt für deren Fortsetzung weitere Finanzmittel. Weiterhin betreibt der Verein im Rahmen seiner Arbeit Umweltbildung und veranstaltet für Kinder Waldjugendtage. Die einzelnen Projekte und die damit verbundenen Zusammenhänge kann man im Internet unter www.vnk-suedharz.de einsehen.

Wer profitiert davon?

Von der Vereinsarbeit profitiert der Naturhaushalt, die Menschen vor Ort, Besucher und natürlich auch die Touristik in der Region.

Gemeinnützige Organisationen, die Projektvorschläge für die Harzer-Hexentrail-Teams haben, können ihre Antworten auf die fünf Fragen mit einem Foto an redaktion-harzkurier@funkemedien.de schicken, Betreff: Hexentrail-Projektvorschlag.