Harzer Hexentrail unterstützt Vereine: Projekte gesucht

„Der Harz erfüllt Wünsche!“, lautet das Motto beim Harzer Hexentrail. Denn jedes Team, das bei der Wander- beziehungsweise Laufveranstaltung in Osterode am Harz teilnimmt, kann ein gemeinnütziges Projekt vorschlagen. Das erhält – mit etwas Glück – finanzielle Unterstützung. „Allerdings fehlen einigen Teams Ideen, welche Vereine oder Projekte sie vorschlagen könnten“, erzählt Udo Küster von der Regionalen Koordinationsstelle für Vereine und Verbände in Osterode. Küster unterstützt den Veranstalter MTV Osterode bei der Organisation und Durchführung des Harzer Hexentrails. Dieser findet in diesem Jahr am Samstag, 2. September, statt.

Um den Teams auf die Sprünge zu helfen, haben Organisationen in den kommenden Wochen die Möglichkeit, ihre Projekte im Harz Kurier vorzustellen. Voraussetzung, um als Spendenempfänger beim Harzer Hexentrail in Frage zu kommen: Es muss sich um eine gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke verfolgende, anerkannte Organisation handeln. Bevor ein Vorschlag im Lostopf landet, überprüfen die Veranstalter die Gemeinnützigkeit. Die Ortszugehörigkeit ist dabei völlig egal: Projekte aus dem Altkreis Osterode werden ebenso berücksichtigt wie Projekte von weiter weg. „Es sind auch schon Spendengelder nach Berlin gegangen“, erinnert sich Küster.

Hexentrail-Teams suchen Projektvorschläge – Jetzt mitmachen

Doch zunächst gilt es, die Teams für ein Projekt zu begeistern. Organisationen, die eine Idee haben, bei deren Umsetzung eine Finanzspritze hilfreich ist, können dazu eine kurze Projektbeschreibung verfassen (Textlänge etwa 1.700 Zeichen), die folgende Fragen beantwortet: 1. Wie heißt der Verein und woher kommt er? 2. Was sind die Aufgaben des Vereins? 3. Wie groß ist der Verein? 4. Um was für ein Projekt geht es (bitte einen Projektnamen nennen)? 5. Wer profitiert von der Umsetzung?

Diesen Text kann man gerne mit einem Foto an redaktion-harzkurier@funkemedien.de schicken, Betreff: Hexentrail-Projektvorschlag. Das könnte sich auch für Organisationen lohnen, deren Projekte bereits vorgeschlagen sind. Denn wird ein Projekt mehrmals vorgeschlagen, landet es entsprechend der Anzahl der Nennungen mehrmals in der Lostrommel und erhält somit höhere Chancen, eine Spende abzubekommen.

Die Gesamtspendensumme, die sich aus den Beiträgen der Teilnehmenden ergibt, wird aufgeteilt in Beträge von 3.000 Euro, 2.000 Euro, 1.000 Euro und ein Restlos. Die Verlosung findet direkt nach Zielschluss, also gegen 21 Uhr, in der Stadthalle Osterode statt.

Entdecken die teilnehmenden Teams ein Projekt, das sie vorschlagen wollen, können sie ihren Vorschlag bis Montag, 31. Juli, per E-Mail an wendt@osterode.de schicken. Neben dem Vereinsnamen kann die Nachricht eine ausführliche Projektbeschreibung enthalten.

