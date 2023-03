Straßen in Walkenried, Wieda und Zorge werden gereinigt

Der Winter soll zwar eventuell noch einmal ein Gastspiel im Südharz geben, die gröbsten Reste auf den Straßen im Gebiet der Gemeinde Walkenried sollen aber dennoch erst einmal professionell beseitigt werden. Wie die Gemeindeverwaltung mitteilt, werden Kehrarbeiten durch ein Unternehmen vorgenommen.

Lesen Sie auch: Flüchtlingsunterkunft: Bad Sachsas Bürgermeister erhält Hass-Mails

Diese finden am 27. März in Walkenried, am 28. März in Wieda sowie am 29. März in Zorge statt. Damit die Kehrmaschine möglichst viel von Salz, Splitt, Dreck oder im Fall der Ortsdurchfahrt Wieda von zerbröckelten Straßenresten beseitigen kann, werden „Anwohnerinnen und Anwohner, aber auch andere Personen gebeten, an diesen Tagen keine Fahrzeuge am Straßenrand zu parken“, heißt es vonseiten der Gemeindeverwaltung.