Bad Sachsa. Ein kleiner Weihnachtsmarkt öffnet an zwei Wochenenden in Bad Sachsa seine Pforten. Das wird geboten, so sind die Öffnungszeiten.

Weihnachtsmarkt im Südharz Adventswald in Bad Sachsa öffnet an diesem Wochenende

In den Adventswald am zweiten und am dritten Adventswochenende in Göbel’s Biergarten in der Hindenburgstraße in Bad Sachsa eingeladen. Das Team von der gastgebenden Tourist-Information Bad Sachsa will nach den zwei entbehrungsreichen Jahren in der Pandemie wieder für Gäste und Einheimischen einen kleinen Weihnachtsmarkt anbieten.

An den Tagen wird es Livemusik vor Ort geben und die Stände, an denen es passende weihnachtliche Spezialitäten gibt, werden passend dekoriert sein. Bereits in der Vergangenheit sorgte das kleine Budendorf für eine stimmungsvolle Atmosphäre – und soll die Menschen gerade in diesem Jahr etwas von den verschiedenen Sorgen ablenken, wie das Tourist-Info-Team erklärt.

Der Eintritt ist frei. Geöffnet ist der Bad Sachsaer Adventswald am 3. Dezember von 14 bis 20 Uhr, am 4. Dezember von 14 bis 18 Uhr, am 10. Dezember von 14 bis 20 Uhr sowie am 11. Dezember von 14 bis 18 Uhr.