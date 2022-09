Wien, Helsinki und nun Zorge: Weltenbummlerin im Glockenturm

„Süßer die Glocken nie klingen“ – das Lied des Theologen und Pädagogen Friedrich Wilhelm Kritzinger, das im Jahr 1860 erstmals veröffentlicht wurde, ist eines der bekanntesten deutschen Weihnachtslieder. Und auch wenn noch etwas Zeit bis zum Weihnachtsfest ist, in Zorge freuen sich Einwohnerinnen und Einwohner jeden Tag darüber wieder die Glocken an ihrem Glockenturm schlagen zu hören.

Nach anderthalb Jahren war die aufwändige Sanierung des historischen Bauwerkes Ende des Jahres 2021 offiziell abgeschlossen – aufgrund der Corona-Pandemie und deren Auswirkungen laden die Verantwortlichen der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz (SBK) und der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Zorge an diesem Wochenende endlich offiziell zur Einweihung der finnischen Glocke im Turm beim Gemeindefest am 1. Oktober ein. Brunhilde Frye-Grunwald, die stellvertretende Direktorin der Stiftung, Propst Jens Höfel, der Kirchenvorstand und Zorges Pfarrer Andreas Widlowski werden den Glockenturm und die finnische Glocke dann offiziell einweihen.

Turm ist im Jahr 1853 erbaut

Um 14 Uhr ist zunächst Auftakt mit einer Andacht am Glockenturm, die dann in der Kirche als Erntedankgottesdienst fortgeführt wird. Brunhilde Frye-Grunwald sowie Thomas Popp vom Staatlichen Hochbaumanagement Braunschweig werden im Gottesdienst dann auch einige Auskünfte zur Glocke und den abgeschlossenen Renovierungsarbeiten am Glockenturm geben.

Dabei ist die gesamte Geschichte der Sanierung des 1853 gebauten Glockenturmes, inklusive des Einbaus der neuen Glocke etwas Besonderes. Denn nichts von all dem funktionierte auf einfachem Weg. Hinauf zum Turm führt nur ein steiler Weg über 190 Stufen. Anstatt Kran oder gar Hubschrauber zu nutzen, um Baumaterial nach oben schaffen zu können, wurde eine andere Variante gewählt: eine eigens kreierte Seilbahn.

Kostenintensive Sanierung

Hierfür hat die SBK, die Besitzerin des Gebäudes, einiges an Geld investiert, um die Sanierung des denkmalgeschützten Hauses fachgerecht ausführen zu lassen. Denn auch die notwendigen Handwerker zu finden, die oftmals über spezielle Qualifikationen verfügen mussten, war alles andere als einfach. „Wir sind der Stiftung wirklich dankbar für all die Mühen und Gelder, die investiert wurden“, zeigt sich der Pfarrer dankbar – ist all dies schließlich auch ein Bekenntnis für den Standort Zorge.

Bildergalerie- der Zorger Glockenturm wird saniert Bildergalerie- der Zorger Glockenturm wird saniert Der Glockenturm Zorge wird saniert. Um die Baumaterialien den Berg hinauf zu kriegen, wurde eine spezielle Lasten-Seilbahn aufgebaut. Foto: Thorsten Berthold / HK

Besonders war aber nicht nur die Sanierung des Gebäudes an sich, gleiches gilt auch für die neue Glocke – sie ist streng genommen eine alte. Gegossen in Wien/Österreich wurde sie in einem Gemeindezentrum nahe von Finnlands Hauptstadt Helsinki genutzt. Da diese aber eine neue gießen ließ, stellten die Finnen ihre alte zum Verkauf in einer sogenannten Glockenbörse ein, die europaweit gebrauchte Kirchenglocken anbietet.

Erstmals klingen beide Glocken

Dort wurde man im Südharz auf sie aufmerksam und nach einer Versammlung der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde beauftragten die Gemeindemitglieder die SBK, sie zu erwerben und keine neue gießen zu lassen. Die, die jetzt ersetzt werden musste, war 1952 bei Harz Guss Zorge hergestellt worden.

Dabei können Einwohner und Gäste aufgrund der Sanierung jetzt sogar doppelt hören: Die größere, jetzt ersetzte Glocke sei in der Vergangenheit falsch konzipiert worden, so dass ihr Schlag den der kleineren übertönte. „Unsere neue Glocke passt besser, und nun können die Zorger und Gäste beide hören“, erläutert Andreas Widlowski.

Uhrwerk arbeitet digital

Beim Gemeindefest will man aber nicht nur über die gelungene Sanierung sprechen, natürlich soll es auch ein fröhliches Beisammensein sein. Nach dem Gottesdienst können bei Musik, Kaffee und Kuchen sowie Erbsensuppe mit Würstchen genossen werden. Auch für ein abwechslungsreiches Kinderprogramm, unter anderem mit Hüpfburg, ist an diesem Tag gesorgt.

Gesprächsstoff dürfte bei den Einwohnern und Gästen aber eben vor allem der Glockenturm bieten – in den bei aller Tradition, für die er steht, auch die Moderne Einzug gehalten hat. War es früher vor allem der ehemalige Zorger Ortsbürgermeister Harald Bernhardt, der über Jahrzehnte einmal pro Woche die 190 Stufen hinauf zum Turm stieg, um das Uhrwerk aufzuziehen, erfolgt dies nun elektronisch.