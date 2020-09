Kirchenglocke aus Finnland soll zum Zorger Glockenturm

In der Zorger Kirche stimmten bei einer Gemeindeversammlung die Mitglieder für den Erwerb einer gebrauchten Glocke für den Zorger Glockenturm.

Das Votum war einstimmig: für den in Sanierung befindlichen Glockenturm in Zorge soll eine gebrauchte Glocke aus Finnland erworben werden. Auf der Versammlung der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde beauftragten die 70 Gemeindemitglieder die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz eine solche zu erwerben. Damit entschied man sich gegen den anderen Vorschlag, eine neue Glocke gießen zu lassen.

Möglichkeiten aufgezeigt

Nach einer Andacht zum Auftakt der Sitzung in der Zorger Kirche erläuterten der Direktor der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz, Tobias Henkel, und die Architektin Ariane Görder vom Staatlichen Baumanagement die beiden Möglichkeiten zum Erwerb einer „neuen“ Glocke für den Zorger Glockenturm. In Frage kämen eben ein Neuguss oder aber der Kauf einer gebrauchten Glocke aus einem inzwischen nicht mehr genutzten Gemeindezentrum in der Nähe von Helsinki (Finnland).

Bildergalerie- der Zorger Glockenturm wird saniert Bildergalerie- der Zorger Glockenturm wird saniert Der Glockenturm Zorge wird saniert. Um die Baumaterialien den Berg hinauf zu kriegen, wurde eine spezielle Lasten-Seilbahn aufgebaut. Foto: Thorsten Berthold / HK

Für den Erwerb der gebrauchten Glocke sprächen die passende Tonart zur im Zorger Turm noch vorhandenen Zweiten, die sehr schnelle Verfügbarkeit – sie könnte noch im Herbst diesen Jahres eingebaut werden – und die sehr viel geringeren Kosten (etwa die Hälfte weniger gegenüber einem Neuguss). Das Votum der Gemeindeversammlung war daher nach einigen Rückfragen auch sehr eindeutig: die gebrauchten Glocke aus Finnland soll gekauft, aufgearbeitet und anschließend eingebaut werden. Sobald es weitere Neuigkeiten gibt, will die Kirchengemeinde informieren.