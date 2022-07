100.000 Euro Schaden nach Feuer im Schwimmbad Wieda

Der erste Tag nach der Zerstörung des ehemaligen Schwimmbades in Wieda hat bislang keine neuen Erkenntnisse zur Ursache gebracht. „Ermittler der Polizei Bad Lauterberg haben sich noch am 26. Juli einen ersten Überblick von der Brandstelle verschafft, die Ursache bleibt aber weiter unklar“, erklärt Jasmin Kaatz, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Göttingen auf Nachfrage unserer Zeitung. Die Ermittlungen laufen aber weiter auf Hochtouren. Die Schadenshöhe wird bei etwa 100.000 Euro angenommen.

Fotogalerie- Großbrand im Südharz - Schwimmbad Wieda brennt Fotogalerie- Großbrand im Südharz - Schwimmbad Wieda brennt Aus ungeklärten Gründen ist im ehemaligen Schwimmbad ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude ist komplett zerstört, die Feuerwehr ist meinem Großaufgebot im Einsatz. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie- Großbrand im Südharz - Schwimmbad Wieda brennt Aus ungeklärten Gründen ist im ehemaligen Schwimmbad ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude ist komplett zerstört, die Feuerwehr ist meinem Großaufgebot im Einsatz. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie- Großbrand im Südharz - Schwimmbad Wieda brennt Aus ungeklärten Gründen ist im ehemaligen Schwimmbad ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude ist komplett zerstört, die Feuerwehr ist meinem Großaufgebot im Einsatz. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie- Großbrand im Südharz - Schwimmbad Wieda brennt Aus ungeklärten Gründen ist im ehemaligen Schwimmbad ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude ist komplett zerstört, die Feuerwehr ist meinem Großaufgebot im Einsatz. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie- Großbrand im Südharz - Schwimmbad Wieda brennt Aus ungeklärten Gründen ist im ehemaligen Schwimmbad ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude ist komplett zerstört, die Feuerwehr ist meinem Großaufgebot im Einsatz. Foto: Thorsten Berthold / HK



Fotogalerie- Großbrand im Südharz - Schwimmbad Wieda brennt Aus ungeklärten Gründen ist im ehemaligen Schwimmbad ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude ist komplett zerstört, die Feuerwehr ist meinem Großaufgebot im Einsatz. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie- Großbrand im Südharz - Schwimmbad Wieda brennt Aus ungeklärten Gründen ist im ehemaligen Schwimmbad ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude ist komplett zerstört, die Feuerwehr ist meinem Großaufgebot im Einsatz. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie- Großbrand im Südharz - Schwimmbad Wieda brennt Aus ungeklärten Gründen ist im ehemaligen Schwimmbad ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude ist komplett zerstört, die Feuerwehr ist meinem Großaufgebot im Einsatz. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie- Großbrand im Südharz - Schwimmbad Wieda brennt Aus ungeklärten Gründen ist im ehemaligen Schwimmbad ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude ist komplett zerstört, die Feuerwehr ist meinem Großaufgebot im Einsatz. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie- Großbrand im Südharz - Schwimmbad Wieda brennt Aus ungeklärten Gründen ist im ehemaligen Schwimmbad ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude ist komplett zerstört, die Feuerwehr ist meinem Großaufgebot im Einsatz. Foto: Thorsten Berthold / HK



Fotogalerie- Großbrand im Südharz - Schwimmbad Wieda brennt Aus ungeklärten Gründen ist im ehemaligen Schwimmbad ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude ist komplett zerstört, die Feuerwehr ist meinem Großaufgebot im Einsatz. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie- Großbrand im Südharz - Schwimmbad Wieda brennt Aus ungeklärten Gründen ist im ehemaligen Schwimmbad ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude ist komplett zerstört, die Feuerwehr ist meinem Großaufgebot im Einsatz. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie- Großbrand im Südharz - Schwimmbad Wieda brennt Aus ungeklärten Gründen ist im ehemaligen Schwimmbad ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude ist komplett zerstört, die Feuerwehr ist meinem Großaufgebot im Einsatz. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie- Großbrand im Südharz - Schwimmbad Wieda brennt Aus ungeklärten Gründen ist im ehemaligen Schwimmbad ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude ist komplett zerstört, die Feuerwehr ist meinem Großaufgebot im Einsatz. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie- Großbrand im Südharz - Schwimmbad Wieda brennt Aus ungeklärten Gründen ist im ehemaligen Schwimmbad ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude ist komplett zerstört, die Feuerwehr ist meinem Großaufgebot im Einsatz. Foto: Thorsten Berthold / HK



Fotogalerie- Großbrand im Südharz - Schwimmbad Wieda brennt Ein Brand am ehemaligen Schwimmbad in Wieda sorgt für einen Großeinsatz der Feuerwehren aus der Gemeinde Walkenried. Foto: Privat

Fotogalerie- Großbrand im Südharz - Schwimmbad Wieda brennt Aus ungeklärten Gründen ist im ehemaligen Schwimmbad ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude ist komplett zerstört, die Feuerwehr ist meinem Großaufgebot im Einsatz. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie- Großbrand im Südharz - Schwimmbad Wieda brennt Aus ungeklärten Gründen ist im ehemaligen Schwimmbad ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude ist komplett zerstört, die Feuerwehr ist meinem Großaufgebot im Einsatz. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie- Großbrand im Südharz - Schwimmbad Wieda brennt Ein Brand am ehemaligen Schwimmbad in Wieda sorgt für einen Großeinsatz der Feuerwehren aus der Gemeinde Walkenried. Foto: Privat

Fotogalerie- Großbrand im Südharz - Schwimmbad Wieda brennt Aus ungeklärten Gründen ist im ehemaligen Schwimmbad ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude ist komplett zerstört, die Feuerwehr ist meinem Großaufgebot im Einsatz. Foto: Thorsten Berthold / HK



Fotogalerie- Großbrand im Südharz - Schwimmbad Wieda brennt Aus ungeklärten Gründen ist im ehemaligen Schwimmbad ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude ist komplett zerstört, die Feuerwehr ist meinem Großaufgebot im Einsatz. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie- Großbrand im Südharz - Schwimmbad Wieda brennt Aus ungeklärten Gründen ist im ehemaligen Schwimmbad ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude ist komplett zerstört, die Feuerwehr ist meinem Großaufgebot im Einsatz. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie- Großbrand im Südharz - Schwimmbad Wieda brennt Aus ungeklärten Gründen ist im ehemaligen Schwimmbad ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude ist komplett zerstört, die Feuerwehr ist meinem Großaufgebot im Einsatz. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie- Großbrand im Südharz - Schwimmbad Wieda brennt Aus ungeklärten Gründen ist im ehemaligen Schwimmbad ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude ist komplett zerstört, die Feuerwehr ist meinem Großaufgebot im Einsatz. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie- Großbrand im Südharz - Schwimmbad Wieda brennt Aus ungeklärten Gründen ist im ehemaligen Schwimmbad in Wieda ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude ist komplett zerstört. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot zum Löschen vor Ort. Foto: Feuerwehr Wieda / Feuerwehr



Fotogalerie- Großbrand im Südharz - Schwimmbad Wieda brennt Aus ungeklärten Gründen ist im ehemaligen Schwimmbad in Wieda ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude ist komplett zerstört. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot zum Löschen vor Ort. Foto: Feuerwehr Wieda / Feuerwehr

Fotogalerie- Großbrand im Südharz - Schwimmbad Wieda brennt Aus ungeklärten Gründen ist im ehemaligen Schwimmbad in Wieda ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude ist komplett zerstört. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot zum Löschen vor Ort. Foto: Feuerwehr Wieda / Feuerwehr

Das Feuer, dass in der Nacht zum 26. Juli ausbrach, hat das komplette Gebäude des seit Jahren ungenutzten Schwimmbades zerstört, es ist einsturzgefährdet. Aufgrund dessen wurde bereits am späten Morgen des 26. Juli damit begonnen, Teile des Hauses einzureißen. Dies war nötig geworden, damit die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Walkenried und Stadt Bad Sachsa – in der Spitze mehr wie 80 Personen – ihren Weg zu Glutnestern an schwer zugänglichen Punkten finden konnten.

Mit Wärmebildkameras das Gebäude untersucht

Aus ist das Feuer aber komplett. Nach den intensiven Löscharbeiten über den Tag verteilt fand am Abend des 26. Juli noch eine Brandnachschau statt. „Wir haben das Gebäude noch einmal mittels einer Wärmebildkamera komplett abgesucht, konnten aber nichts auffälliges feststellen“, erklärt der stellvertretende Ortsbrandmeister Alexander Steinbeck.

Lesen Sie auch:

Wie das Schwimmbad in Wieda entstand und warum es dicht machte

Altes Schwimmbad in Wieda soll einem Feriendorf weichen

Feriendorf Kuckuck- Neue Investoren für Tourismusprojekt in Wieda

Wiedaer Politik will selbst auf Investorensuche gehen

Keine Fördermittel aufgetrieben