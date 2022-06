Walkenried. Das Konzept steht, der Geiersberg in Walkenried soll neu gestaltet werden. Bürger können sich darüber informieren - und auch Ideen einbringen.

Erste Arbeiten am Geiersberg wurden bereits vorgenommen.

Ehrenamt Geiersberg in Walkenried: Infoabend zur Umgestaltung

Zehn Planungsbereiche haben die Mitglieder des Vereins zur Erhaltung von Natur und Kultur (VNK) Südharz erarbeitet, um den Geiersberg in Walkenried neu zu gestalten. Der Ortsrat hat dieses Vorhaben unterstützt – und am Mittwoch, dem 15. Juni, können sich alle interessierten Einwohnerinnen und Einwohner über das Projekt informieren lassen. Ab 19 Uhr lädt der Ortsrat Walkenried in das Freizeitzentrum zu einer Präsentation des Konzeptes ein.

Die Planung des VNK sieht die Aufteilung des Geiersbergs in rund zehn Flächen vor, die auf unterschiedliche Weise und zu unterschiedlichen Zwecken entwickelt werden sollen.

Offene Diskussion möglich

Im Anschluss an die Erläuterungen daran besteht Gelegenheit zur offenen Diskussion. „Auch weitere Anregungen, welche das Konzept ergänzen, sind willkommen“, betonen die Organisatoren. Nach der Veranstaltung soll das Konzept auf den Weg gebracht, Sponsoren gewonnen und Fördermittel eingeworben werden. Ziel ist, dass im Herbst diesen Jahres erste Arbeiten erfolgen können.

Für die Präsentation gelten die üblichen Corona-Verhaltensregeln wie bei anderen Veranstaltungen von Rat und Verwaltung, das heißt das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung und das Einhalten der Mindestabstände sind geboten.

Bei Verspüren von Grippe-Symptomen sollte von einem Besuch abgesehen werden.

Interessierte können sich noch bis zum 12. Juni bei Walkenrieds Ortsbürgermeister Michael Reinboth, Michael.Reinboth@gmx.de oder 05525 1550, für die Teilnahme an der Veranstaltung am 15. Juni anmelden.