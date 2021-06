Bad Sachsa. Die Trinkwasserversorgung wurde umgestellt, ein Teil der Anlage in den vergangenen Wochen saniert.

Die Dammkrone der Talsperre in Steina.

Talsperre Steina ist wieder am Netz

Wie die Stadtwerke Bad Sachsa mitteilen, konnte die Trinkwasserversorgung aus der Talsperre Steina aktuell wieder aufgenommen werden. Sie war zunächst aufgrund von umfangreichen Forstarbeiten im Wassereinzugsgebiet der Steinatalsperre und der damit einhergehenden Eintrübung des Rohwassers am Wasserwerkseingang vom Netz genommen worden.

Desinfektionsanlage ersetzt

Die Zeit der Außerbetriebnahme wurde genutzt, um die in die Jahre gekommene Trinkwasser-Desinfektionsanlage gegen eine neue zu ersetzen.

Nachdem diese nun nach einem entsprechenden Probebetrieb „eingefahren“ ist, die Forstarbeiten abgeschlossen und eine stabile Wetterlage vorherrscht, konnte der Betrieb jetzt wieder aufgenommen werden.

Abhängig vom Rohwasser

Der Betrieb ist aber weiterhin stark von der Qualität des Rohwassers am Wasserwerkseingang abhängig. „Bei der Rohwasserqualität ist uns eine enge Bandbreite vorgegeben, für die eine sichere Aufbereitung möglich ist. Wir stehen hier im regelmäßigen Austausch mit dem Gesundheitsamt“, erklärt der Technische Leiter.

Für folgende Gebiete stellt sich somit ein Härtegrad von 8,4…14° dH (mittel bis hart) ein: Osterhagen, Neuhof, Tettenborn, Tettenborn Kolonie, Nüxei, Bad Sachsa: Marktstraße, Ringstraße, Schillerstraße, Bahnhofstraße, Schachtbergstraße. Steina: 3,6 °dH (weich).

Dieses bitten die Stadtwerke entsprechend bei der Waschmitteldosierung und der Geschirrspülmaschinen-Einstellung zu berücksichtigen.

Pläne für Sanierung nehmen Gestalt an

Die Stadtwerke informieren weiter, dass in Bezug auf die in Aussicht gestellten Fördermittel des Bundes zur Sanierung der Wasseraufbereitung der Talsperre in Steina, eine erste Abstimmung mit der verantwortlichen Stelle im Bundesumweltministerium erfolgt ist.

Im nächsten Schritt ist eine Projektskizze zu erstellen, welche sich aktuell in Bearbeitung befindet.