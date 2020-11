Wegen Corona: Weihnachtsfeier „to go“ für den Schützennachwuchs

Eigentlich hätte in diesen Tagen die Weihnachtsfeier der Kindergruppe der Wiedaer Schützengesellschaft stattgefunden . Aufgrund der Corona-Pandemie und deren Auswirkungen musste diese in diesem Jahr jedoch abgesagt werden. Damit die Kinder aber nicht ganz auf die Weihnachtsfeier verzichten mussten, hatte sich die Verantwortlichen der Kindergruppe überlegt, die beliebte Feier „ to go “ – also zum mitnehmen – stattfinden zu lassen.

Daher machten sich die Betreuerinnen auf den Weg, um allen Kindern eine Tüte mit süßen Leckereien , einem Weihnachtsbrief sowie einem kleinem Weihnachtsgeschenk zukommen zu lassen – natürlich mit dem nötigen Abstand . So kann jedes Kind ganz ohne Risiko eine eigene kleine Weihnachtsfeier feiern.