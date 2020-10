Der städtische Sportplatz in Bad Sachsa wird aktuell nicht genutzt. Der VfB Südharz hat den Platz wieder abgegeben.

Neuhof. Die CDU-Fraktion will im Bauausschuss über ein Nutzungskonzept diskutieren. Die Idee hatte die Stadtverwaltung ins Spiel gebracht.

In Bad Sachsa: Alter Sportplatz soll zum Wohngebiet werden

Bauen und auch Bestattung – auf der öffentlichen Sitzung des Bauausschusses der Stadt Bad Sachsa am Dienstag, dem 6. Oktober, ab 17 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Neuhof haben Verwaltung und Kommunalpolitik abwechslungsreiche Themenfelder zu bearbeiten, die allesamt aus den Fraktionen stammen.

Sportplatz wird aktuell nicht genutzt

Eines, das schon länger in der Diskussion ist – und ursprünglich sogar von der Verwaltung vorgeschlagen wurde, ist die mögliche Nachnutzung des aktuell nicht mehr genutzten Sportplatzes in der Steinstraße. Nachdem sich der VfB Südharz von dem Gelände zurückgezogen hat, liegt dieses brach. Bad Sachsas Verwaltungschef Uwe Weick hatte bereits einmal als Idee geäußert, dass dieses als Baugebiet genutzt werden könnte.

Die CDU-Fraktion will am 6. Oktober ein Entwicklungskonzept vorstellen, um eben den Sportplatz zum Baugebiet entwickeln zu können.

Neue Bestattungsformen

Ein ganz anderes Thema will die Gruppe FDP/Aktiv/Täuber vorstellen. Ihr geht es in ihrem Antrag darum, neue Bestattungsmöglichkeiten auf den städtischen Friedhöfen in Bad Sachsa zu schaffen. Im Rahmen der Sitzung sollen daher auch diese präsentiert werden.

Corona-Regeln beachten:

Der Zugang zu der öffentlichen Sitzung des Bauausschusses am Dienstag, dem 6. Oktober, ab 17 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Neuhof erfolgt im Rahmen des zur Verfügung stehenden Platzangebotes.

Um dem Gesundheitsschutz aller anwesenden Personen bei der Sitzung aufgrund der Corona-Pandemie Rechnung zu tragen, werden die Zuhörerinnen und Zuhörer aufgefordert, eine Mund-Nase-Bedeckung (Community-Maske) zu tragen.