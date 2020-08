In Bad Sachsa sind wieder die Dinos sind los

Das Naturzeitmuseum in Bad Sachsa ist inklusive der Dinoausstellung, der Informationsstelle des Nationalparks Harz sowie die Sonderausstellung „Kinder des 20. Juli“, wie auch der Medienraum mit seinen Filmen über die Region und Dinosaurier ab sofort wieder zu den Öffnungszeiten der Touristinformation Bad Sachsa geöffnet.

Unter Einhaltung diverser Schutzmaßnahmen und eines auf eine maximale Personenzahl, die sich gleichzeitig im Museum aufhalten dürfen, begrenzten Zugang öffnet somit eine weitere touristische Attraktion Bad Sachsas. „Schön, dass wir auch hier nun auch unseren kleinen Gästen einen Wunsch erfüllen können“, sagt Martin Völz, Geschäftsführer der Bad Sachsa Holding.

Einige junge Besucherinnen im Museum. Foto: Theresa Kirchner / Bad Sachsa Holding

Und gerade rechtzeitig zur Eröffnung des Museums wurden auch neue Fahrradständer aus dem Förderprojekt „Fahrradabstellanlagen in Kommunen“ installiert, so dass den radfahrenden Besuchern des Museums aber auch der Touristinformation nun eine moderne und sichere Abstellmöglichkeit zur Verfügung steht. „Der nächste Baustein für ein zeitgemäßes und nachgefragtes Angebot in Bad Sachsa ist so erfolgreich verbaut worden“, freut sich Völz weiter.

Geöffnet ist die Touristinformation Bad Sachsa, in der alle Museen und Ausstellungen sind, von Montag bis Freitag immer von 9 bis 17 Uhr sowie am Samstag von 10 bis 14 Uhr.