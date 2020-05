Spender mit Desinfektionsmittel wurden in der Kletterhalle aufgestellt.

Kletterhalle in Bad Sachsa öffnet am Samstag wieder

Es geht wieder hoch hinaus: Nach dem Lockdown aufgrund der Corona-Pandemie hat ab Samstag wieder die Kletterarena im Ravensberg Basecamp geöffnet. „Wir freuen uns, dass es wieder los geht“, erklärt Inhaber Sascha Kaddatz.

Natürlich habe man auch ein Konzept zum Thema Hygiene und Sicherheit entwickelt. So gibt es eine Reduzierung bei der Anzahl an Personen in der Kletterhalle, das eigene Personal wurde geschult und Desinfektionsspender wurden aufgestellt. „Wir setzen vor allem auf Handhygiene und die Eigenverantwortung der Gäste“, beschreibt er das Vorgehen.

Geöffnet ist die Kletterarena vorerst nur am Wochenende (Freitag von 15 bis 18.30 Uhr, Samstag von 10 bis 18.30 Uhr sowie Sonntag von 10 bis 17.30 Uhr). Man wolle sehen, wie das Angebot nach der langen Schließung wieder angenommen werde.