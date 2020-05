Bad Sachsa: Kein Ferienpass im Corona-Jahr 2020

Die Ausgabe vom Ferienpass in Bad Sachsa im Rathaus ist alljährlich ein Höhepunkt. Aufgrund der Corona-Pandemie fällt dies aus.

Bad Sachsa. Nach 42 Jahren muss der Ferienpass in Bad Sachsa erstmals abgesagt werden. Das Kinderbüro arbeitet aber an Alternativen.

Kontaktverbote, Abstandsregelungen, Hygienevorschriften, nur Notbetreuung in den Kitas, schrittweise Wiedereröffnung von Schulen, bis zu den Sommerferien ein umschichtiges Verfahren im Präsenzunterricht, Aufteilung aller Klassen in zwei Gruppen, Maskenpflicht, Verbot von Großveranstaltungen – Themen, die die Menschen in ganz Deutschland seit Wochen bewegen.

„Die Corona-Pandemie hat den Alltag verändert. Aber alle Maßnahmen haben Wirkung gezeigt. Es wäre unverantwortlich, das Erreichte zu gefährden“, erklärt Antje Weick, Leiterin des Kinderbüros der Stadt Bad Sachsa, und weist auf eine schwere Entscheidung hin: „Die Durchführung der üblichen städtischen Ferienpass-Aktion mit rund 600 Kindern und Jugendlichen aus unterschiedlichen Schulen stellt insofern ein unkalkulierbares Risiko dar, das nicht eingegangen werden darf.“ Das Kinderbüro werde deshalb keinen Ferienpass im Jahr 2020 anbieten.

„Keine leichte Entscheidung“

„Diese Entscheidung fällt nach 42 Jahren nicht leicht, trifft jedoch auf Verständnis und Zustimmung bei den vielen Mitwirkenden, die bereits vor der Corona-Krise ihre Teilnahme gemeldet hatten“, verdeutlicht Antje Weick.

Damit die Kinder und Jugendlichen nun nicht auch noch gänzlich auf Abwechslung in den Ferien verzichten müssen, bereitet man sich in der Uffestadt auf kontaktlose Aktivitäten, Vergünstigungen, Gutscheinangebote und einige Überraschungen vor.

„Es ist erstaunlich und in diesen Zeiten sehr aufmunternd, welch kreative Ideen und Vorschläge im Kinderbüro eingehen. Dabei werden die künftigen Einschränkungen bzw. Lockerungen entsprechend berücksichtigt“, betont sie.

Beispielsweise zum Weltspieltag am 28. Mai, der in diesem Jahr unter dem Motto „Raus in die Natur!“ steht, testet das Kinderbüro wiederholt die Entdeckungslust der Bevölkerung und versteckt im Stadtgebiet etwas zum Mitnehmen.

Kontakt halten

Um den Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen im Stadtgebiet zu halten, hat das Team vom Kinderbüro bereits zum Welttag des Buches Mitte April eine Wundertüte mit Spielideen und anderem im Stadtgebiet verteilt – und dabei auch auf die Kontaktdaten des Kinderbüros: Telefon 05523-300314 noch einmal hingewiesen.