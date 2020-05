Politik möchte die Talsperre Steina erhalten

Seit dem 22. Januar 2020 ist die Talsperre Steina vom Netz genommen, die Versorgung mit Trinkwasser für die Kunden in Osterhagen, Steina, Neuhof, Tettenborn, Tettenborn-Kolonie und in Teilen von Bad Sachsa auf das Wasserwerk Bartolfelde umgestellt. Ob, wann und wie die Versorgung wieder über die Talsperre erfolgen kann, ist immer noch unsicher, da die Betreiber, die Stadtwerke Bad Sachsa, und das Gesundheitsamt der Stadt Göttingen sich aktuell in einer justirischen Klärung der Lage befinden. Gesperrt wurde die Anlage aufgrund von „mikrobiologische Auffälligkeiten bei technischen Mängeln“. Unsere Zeitung hat einmal bei den Fraktionsvorsitzenden im Bad Sachsaer Stadtrat nachgefragt, wie sie bzw. ihre Fraktion zu dem Thema Talsperre Steine stehen.

Frank Kellner (SPD, Steinas Ortsbürgermeister):

Grundsätzlich würden wir würden es begrüßen, wenn wir wieder das Trinkwasser aus der Steinatalsperre bekämen. Für die den Wirtschaftsbetrieb Stadtwerke Bad Sachsa ist es allerdings in erster Linie erforderlich, die Trinkwasserversorgung in einwandfreier Qualität über 365 Tage im Jahr sicherzustellen. Leider ist das aus der Talsperre in Steina nicht immer möglich.

Deshalb liegt der Fokus auf der Versorgung aus dem Tiefbrunnen in Bartolfelde. Allerdings kann man auch nicht auf Dauer die Talsperre ungenutzt vorhalten und unterhalten, sondern muss ermitteln, unter welchen Voraussetzungen diese wieder in Betrieb genommen werden kann. Dafür müssen die erforderlichen Untersuchungen erfolgen und festgestellt werden, welche Maßnahmen erforderlich sind.

Natürlich müssen auch die Kosten ermittelt werden und eine Finanzierung sichergestellt werden. Die Talsperre in Steina ist doch nicht die einzige in Deutschland, die aus Oberflächenwasser Trinkwasser liefert. Natürlich will ich nicht verschweigen, dass man im Zusammenhang mit den Maßnahmen und der Finanzierung auch den Wasserpreis betrachten muss.

Die Wiederinbetriebnahme der Wassergewinnung aus dem Steina-tal ist meiner Meinung nach anzustreben.

Werner Bruchmann (CDU):

Die Geschäftsführung der Stadtwerke hat dazu umfänglich berichtet und die Fakten auf den Tisch gelegt. Man muss sie nur mal lesen.

Sicher sind wir für eine Sanierung der Steinatalsperre, allein schon wegen der Wasserqualität. Um die Bestimmungen der Gesundheitsbehörde zu erfüllen, bedarf es jedoch Investitionen in Millionenhöhe.

Da aber in den letzten zwei Jahren durch die Trockenperioden die Wasserversorgung durch die Steinatalsperre nicht gewährleistet war und zudem Trinkwasser aus einer Oberflächenwasserentnahme vom Gesundheitsamt kritisch gesehen wird, ist es sinnvoller, dieses Geld für die notwendigen entsprechenden Maßnahmen in den Tiefbrunnen Bartolfelde zu investieren, auch wenn dieses Wasser sehr kalkhaltig ist. Über entsprechende Filteranlage könnte hier aber eine Verbesserung erreicht werden.

Simon Metzger (Grüne):

Das Thema Talsperre und Wasserversorgung ist ein äußerst wichtiges, deshalb sollten wir es nicht leichtfertig aufgeben, aber auch nicht Dinge versprechen, die wir vielleicht nicht halten können. Wasser ist Menschenrecht und sichere Wasserversorgung damit unabdingbar.

In Bad Sachsa sind wir seit vielen Jahren unser hervorragendes Wasser aus eigenen Quellen und der Talsperre in Steina gewohnt. Es zeigt sich, dass durch die strengeren Maßstäbe, die der neue Landkreis anlegt, ein Weiterbetreiben der Talsperre nur mit Investitionen in Millionenhöhe möglich scheint.

Jedoch bietet die Talsperre keine sichere dauerhafte Versorgung über das ganze Jahr. Deshalb sollten vor einer politischen Entscheidung auch andere Optionen durchleuchtet werden. Dabei sollte auch geschaut werden, welche Möglichkeiten der Wasseraufbereitung zur Wahrung der Qualität möglich sind.

Die sichere Versorgung mit Wasser ist nicht verhandelbar, darüber hinaus hat auch die Qualität des Wassers für uns einen sehr hohen Stellenwert. Welche gute Lösung dann finanziell für uns machbar ist, ist noch nicht absehbar, schließlich werden nicht nur unser Wasser, sondern auch unsere Finanzen streng überprüft vom Landkreis.

Lutz Rockendorf (KRS):

Ich habe mich als Aufsichtsratsmitglied der Stadtwerke Bad Sachsa immer für den Erhalt der Steinaer Talsperre ausgesprochen. Die gute Wasserqualität mit dem weichen Wasser hat ein Alleinstellungsmerkmal, das es zu erhalten gilt. Leider sind in den vergangen Jahren die notwendigen Investitionen in die Erhaltung und Ertüchtigung der Talsperre ausgeblieben. Die Gründe sind vielschichtig und lagen allzu oft am fehlenden Geld in den städtischen Gesellschaften.

Eine neue Dynamik hat sich durch den Landkreis Göttingen ergeben, da dieser mit strengen gesetzlichen Vorgaben das Oberflächenwasser zur Gewinnung der Wasserversorgung sehr kritisch sieht und die technischen Mängel der Filteranlage nicht länger hinnehmen will. Die juristische Auseinandersetzung soll klären, wie es hier weiter gehen kann.

Ich denke, die Ratsmitglieder der Stadt Bad Sachsa sollten das Thema Wasser als öffentliches, wertvolles Gut betrachten, welches gerade in Zeiten von Klimaveränderungen und Klimaschutz von besonderer Bedeutung ist. Ich stelle mir vor, dass man gemeinsam mit den Landkreis und dem Umweltministerium zu Gesprächen kommen kann, wie die Steinaer Talsperre vom dem Kollaps gerettet werden kann.

Die Einbindung des Landtagsabgeordneten Hausmann kann sinnvoll sein, um Fördergelder oder Bedarfszuweisungen zu erhalten. Es gilt, das öffentliche Interesse in den Mittelpunkt zu rücken. Wir sollten es versuchen, die Steinaer Talsperre zu erhalten.

Daniel Quade (FDP):

Das Wasser der Talsperre in Steina ist nachweislich deutlich besser, als das der umliegenden Talsperren. Das merkt man meines Erachtens unter anderem daran, dass der Härtegrad teilweise doppelt so groß ist, wie der des Wassers aus Steina.

In der Presse liest man ab und an „Wasser sei das neue Gold“. Es ist sogar wichtiger, denn wir alle brauchen es. Die FDP-Fraktion und auch unsere Gruppe mit „Aktiv für Bad Sachsa“ haben die Sanierung mehrfach thematisiert und gefordert. Schon zu einem Zeitpunkt als die notwendigen Investitionen noch deutlich unter dem vermutet wurden, wie sie sich nun darstellen könnten.

Wir halten an der Sanierung fest. Diese ist elementarer Bestandteil der Infrastruktur vor Ort und muss von uns gewährleistet sein. Zudem schützt es unsere Bürger*innen vor einer „Preiswillkür“ und Abhängigkeit von externen Einrichtungen.

Harald Fieker (Aktiv für Bad Sachsa):

Seit vielen Jahren ist allen Beteiligten Personen in den Gremien der städtischen Gesellschaften bekannt, dass erhebliche Sanierungen an der Talsperre in Steina durchgeführt werden müssen. Dieses wurde jedoch von den Mehrheiten immer abgelehnt.

Ich persönlich bin für eine schnellstmögliche Sanierung, um die Wasserversorgung für unsere Bürger*innen mit qualifiziert gutem Wasser sicher zu stellen.