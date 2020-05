Der Start in einen neuen Museumsalltag

Imposant und ehrerbietend ist der Doppelte Kreuzgang im Kloster Walkenried schon immer – und erst recht, wenn es gerade im Gebäude still und ruhig ist. Das Team vom Zisterziensermuseum Kloster Walkenried hat von dieser Stille aber vorerst genug. Seit Dienstag ist die Einrichtung nach sieben Wochen Zwangsschließung wegen der Corona-Pandemie wieder geöffnet – und man hofft nun darauf, dass die Kulturbegeisterten wie auch andere Gäste den Weg wieder zu ihnen finden. „Mönche und Stille passen zwar zusammen, aber es darf gern wieder lauter hier werden“, erklärt Dr. Brigitte Moritz (Kuratorin und Museumspädagogin) lachend. „Wir freuen uns einfach, dass es nun wieder losgehen kann, wir sind auch bestens vorbereitet“, ergänzt Museumsleiterin Wendy Eixler.

Museumsleiterin Wendy Eixler (rechts) und Dr. Brigitte Moritz vor dem Haupteingang der Einrichtung. Foto: Thorsten Berthold / HK

Wie das aussieht in Zeiten der Corona-Pandemie ist wenig verwunderlich: Im Empfangsbereich sind Markierungen zum Sicherheitsabstand angebracht, vor der Kasse Plexiglasscheiben installiert und an verschiedenen Stellen, unter anderem auch im Eingang oder den Toiletten Spender mit Desinfektionsmittel angebracht worden ebenso Hinweisschilder zu Sicherheits- und Hygieneregeln in der gesamten Einrichtung. Zudem bittet man um kontaktloses Bezahlen per EC-Karte. Auch seien Audioguides, die vor und nach der Benutzung desinfiziert werden, verfügbar – aber keine Kopfhörer-. Natürlich ist auch die Anzahl der Besucher, die das Museum betreten können limitiert aktuell und alle müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen diesen auch alle“, erklärt Wendy Eixler. „Sollte jemand keinen dabei haben, kann einer gegen eine Spende von einem Euro an der Kasse erworben werden“, fügt Dr. Brigitte Moritz hinzu.

Im Museum, insbesondere im Kreuzgang, sieht das Team aber keine Probleme mit der Sicherheit. „Der Kreuzgang bietet mehr als genug Platz“, verdeutlicht die Museumsdirektorin.

Deutlich schwerer ins Gewicht falle, dass man erst einmal keine Führungen anbieten könne aufgrund des bestehenden Kontaktverbotes. „Wir sind hier wie alle anderen abhängig von dem, was in der Bund-Länder-Konferenz vorgegeben wird“, sagt Wendy Eixler.

E-Bike-Touren zu den Teichen

Allerdings heißt dies nicht, dass sich das Team keine Gedanken darüber gemacht hat, wie man damit umgehen will, wenn es wieder Führungen gibt. Im Museum selbst sei dies ohnehin kein Problem, denn da die Tour durch die Einrichtung als Rundkurs verlaufe könne man da alles problemlos regeln. Aber, so erklärt das Duo unisono, liege in Zukunft der Fokus noch stärker auf den Outdoor-Führungen wie den bislang bekannten „Kreuz & Spaten“ sowie „Faszination Gotik“.

Aber nicht nur das, man habe neue Ideen vorbereitet. Dabei soll vor allem die Teichlandschaft der Mönche stärker in den Mittelpunkt gerückt werden. „Wir denken hier an Touren speziell mit dem Fahrrad – und hier E-Bikes“, erklärt Dr. Brigitte Moritz.

Selbst der Mönch trägt aktuell eine Maske. Foto: Thorsten Berthold / HK

Zum Vorteil kommt hier der Kontakt zu den Pächtern des Klostercafé, Kerstin Wagner und Thomas Pracht. Nicht nur, dass das Duo am kommenden Samstag, 16. Mai, um 11.30 Uhr seine Pforten im Rahmen der Corona-Regeln wieder für Einheimische und Gäste öffnet, auch bei den E-Bike-Touren wird Thomas Pracht eine wichtige Rolle spielen. Pracht betrieb mehr als 20 Jahre in Leipzig mehrere Fahrradfachgeschäfte – und wird in Kürze auch in Walkenried eines eröffnen, als zweites Standbein. „Der Fokus liegt auf dem Verkauf, Verleih, Leasing und Reparatur von E-Bikes“, erklärt er.

Aber auch im Café gibt es Neuigkeiten. „Die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz, die Besitzer des Klosters Walkenried, haben für das Refektorium neue Sitzmöbel gekauft“, verdeutlicht Wendy Eixler. „Der Vorteil ist, dass wir den Raum dadurch noch besser nutzen können, auch in Bezug auf die Sicherheits- und Abstandsregeln“, verdeutlicht Kerstin Wagner.

Aber nicht nur die Fahrradtouren sollen dem Museum neue Wege eröffnen. „Da wir bis auf weiteres keine Gruppenreisen kriegen werden und auch Museumspädagogik aktuell nicht stattfinden kann, müssen wir neue Angebote finden“, sagen Eixler und Moritz unisono.

Führungen für Risikogruppen

Eine Idee ist dabei auch, Führungen für Risikogruppen anzubieten nach der eigentlichen Schließung des Museums. Unter dem Titel Seniorenführungen bot man dies bereits erfolgreich an – dort gibt es unter anderem mehr Sitzmöglichkeiten – „wir denken aber, dass in Zeiten von Corona die Menschen, die gefährdet sind und Kultur erleben wollen, so besser und unbedenklicher dazu kommen können“, beschreibt Dr. Brigitte Moritz.

Bei den bekannten Veranstaltungen wie dem Klostersonntag oder dem Welterbetag habe man hingegen Wege gefunden, diese digital abhalten zu können, auch mit Blick auf das Verbot von Großveranstaltungen. „Beim Klostermarkt sind wir noch am diskutieren“, sagt Wendy Eixler. Bis Ende Mai wolle man hier vermutlich eine Entscheidung treffen. „Jetzt freuen wir uns erst einmal, dass wir öffnen dürfen – und hoffen auf viele Besucher.“