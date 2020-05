Südharzfusion: Gespräche sollen weitergeführt werden

Post zum am 7. Juni anstehenden Bürgerentscheid erhalten die wahlberechtigten Einwohnerinnen und Einwohner im Stadtgebiet von Bad Sachsa in diesen Tagen nicht nur von der Stadtverwaltung. An diesem Wochenende werden die KRS-Fraktion und die Gruppe FDP/Aktiv für Bad Sachsa auch einen Brief verteilen, in dem sie Informationen und ihre Einschätzungen rund um die mögliche Fusion der Stadt Bad Sachsa mit der Gemeinde Walkenried und der Stadt Bad Lauterberg aufzeigen.

Ihr klarer Appell: die Wahlberechtigten sollen mit „Nein“ beim Bürgerentscheid stimmen – um die Fusionsgespräche weiter führen zu können. „Wir befürworten eine Fusion“, erklären die Fraktionsvorsitzenden Harald Fieker (Aktiv für Bad Sachsa), Lutz Rockendorf (KRS) und Daniel Quade (FDP) unisono in dem Schreiben. Wichtige Informationen aufzeigen Das Trio betont, dass es ihnen und ihren Fraktionen als Ratsmitglieder wichtig sein, den Bürgerinnen und Bürgern noch einmal die aus ihrer Sicht wichtigen Informationen aufzuzeigen. „Wie Manfred Bartels es in seinen Leserbrief treffend formuliert hat, wünschen sich die Menschen in Bad Sachsa noch Informationen rund um die mögliche Fusion, ehe sie die Entscheidung beim Bürgerentscheid treffen wollen. Da es aufgrund der Corona-Pandemie keine regulären Infoveranstaltungen geben kann, wollen wir mit dem Brief versuchen, möglichst viele offene Fragen zu beantworten – und auch noch einmal unsere Sicht als Ratsmitglieder darstellen“, verdeutlicht Lutz Rockendorf. Dem pflichtet auch Daniel Quade bei: „Prinzipiell ist ein Bürgerentscheid gut, doch aufgrund der Corona-Pandemie gibt es noch keine Ergebnisse der Gespräche. Wer jetzt für einen Abbruch der Fusionsgespräche ist, der sagt nur: Ja ich bin dagegen, aber ich weiß gar nicht wogegen genau.“ Die Entscheidung, die am 7. Juni getroffen werde, sei eine für mehrere Jahrzehnte. „Alles was wir wollen, ist, dass man die Gespräche nicht abbricht, ehe Ergebnisse feststehen. Insofern sollen die Wählerinnen und Wähler mit Nein beim Bürgerentscheid stimmt, damit es weitergehen kann“, so Quade. Auch Harald Fieker ist es wichtig, dass die Menschen vor dem Votum möglichst umfassend und vielseitig informiert werden. Er betont, dass in dem Brief auch noch einmal die finanziellen Aspekte beleucht werden. Vier Abschnitte Ihren Informationsbrief haben die Fraktionen in vier Abschnitte unterteilt: Personelle Ausstattung der Stadtverwaltung Bad Sachsa in der Zukunft, Risiken eines Scheiterns der Fusion, Perspektiven und Zukunft mit und ohne eine Fusion sowie positive finanzielle Auswirkungen einer Fusion. Ihr abschließendes Fazit im Schreiben ist eindeutig: „Eine Südharzfusion ermöglicht die Antwort auf die Herausforderungen der Zukunft von Kommunen in den nächsten Jahrzehnten. Die Kleinteiligkeit kann auf Dauer nicht zum Erfolg führen, dagegen sprechen demografische, wirtschaftliche und soziale Entwicklungen in unserer Region.“ Mehr lesen: Virtuelle Info und Diskussion