Bänke und Tische gespendet

Das niedersächsische Forstamt Lauterberg unterstützt die Südharzgemeinde Wieda bei ihren Aktivitäten und spendet Holzbänke und Meilerholz. An der Schutzhütte am Forellengrund wurden vier nagelneue Holzbänke aus einer heimischen Lärche und zwei rustikale Tische aus Holz aufgestellt und so der...