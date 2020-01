Bürger will mit Test für mehr Sauberkeit in Bad Sachsa sorgen

Sie gehören zum Bild in Städten und Gemeinden hinzu – und sorgen immer wieder für Ärger: achtlos hinweggeworfene Zigarettenkippen. Dem Bad Sachsaer Joachim Becker, selbst Raucher, ist beim Gang durch seine Heimatstadt dabei vor allem eines aufgefallen: „Viele Raucherinnen und Raucher drücken ihre Zigarettenkippen auf den Deckeln der Müllbehälter in der Markt- und Schulstraße aus – und lassen sie dort liegen, anstatt sie in den darunter...