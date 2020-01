Neuhof. In Neuhof haben Unbekannte in der Nacht zu Montag fünf Reifen an drei verschiedenen Pkw beschädigt.

In Neuhof haben Unbekannte in der Nacht zu Montag fünf Reifen an drei verschiedenen Pkw mit einem spitzen Gegenstand oder einem Messer beschädigt und dabei einen Gesamtschaden in Höhe von etwa 500 Euro verursacht. Die Fahrzeuge waren auf einem Grundstück im Sachsengraben abgestellt.

Die Polizei Bad Lauterberg bittet Zeugen, sich mit Hinweisen unter Telefon 05524/963-0 zu melden.