Sollten freilaufende Katzen generell kastriert werden?

Sollten Katzen generell kastriert werden, wenn sie nicht in der Wohnung gehalten werden? Eine Antwort auf diese Frage fanden die Mitglieder des Ausschuss für öffentliche Einrichtungen, Friedhöfe und Bauen in der Gemeinde Walkenried nicht, einstimmig einigte man sich darauf, dass Thema Katzenschutzverordnung an den Verwaltungsausschuss der Kommune weiterzugeben. Ausgangspunkt der Aussprache war die Vorstellung der Verordnung durch...