Qualmender Topf sorgt für Alarm in Bad Sachsa

Bad Sachsa. Das Feuer war am Montag in einer Wohnung in Bad Sachsa ausgebrochen, ein Topf hatte auf dem Herd Feuer gefangen. Verletzt wurde niemand.

Zu einem vermeintlichen Zimmerbrand wurden die Freiwilligen Feuerwehren Bad Sachsa und Neuhof am Montag in die Talstraße in Bad Sachsa gerufen. Die ersteintreffenden Kräfte konnten in einer Ferienwohnung im Erdgeschoss die Rauchmelder hören und feststellen, dass der Wohn- und Essbereich extrem verqualmt war.

Da es sich um einen Topf auf dem Herd handelte, der die Rauchentwicklung hervorrief, wurde auf den Haustürschlüssel des Vermieters, welcher in unmittelbarer Nähe zum Objekt ansässig ist, gewartet und sich so gewaltfrei Zutritt zur Wohnung verschafft.

Ein Trupp unter Atemschutz stellte die Herdplatte ab, brachte den Topf ins Freie und öffnete die Fenster, um die Wohnung zu lüften. Die Kräfte aus Bad Sachsa befreiten die Wohnung mit einem Überdrucklüfter vom Rauch.

Im Einsatz befanden sich 36 Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehren Bad Sachsa und Neuhof mit sieben Einsatzfahrzeugen, sowie der Rettungsdienst mit einem Rettungs- und einem Notarztwagen und ein Streifenwagen der Polizei Bad Lauterberg. Personen kamen bei diesem Brand nicht zu Schaden. Der Einsatz konnte nach Wiederherstellen der Einsatzbereitschaft etwa eine Stunde nach Alarmierung beendet werden.