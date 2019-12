Dreckiger Gefrierschrank: Wieder Schrottspende vor Sachsaer Tafel

Auf Spenden ist der Verein Tafel in Bad Sachsa seit jeher angewiesen, um Menschen in Not zu unterstützen. In der Nacht zum 5. Dezember legten Unbekannte vor dem Eingang der Hilfseinrichtung in der Kirchstraße jedoch ein „Geschenk“ ab, das der Tafel-Vorsitzenden Silke Müller die Zornesröte ins...