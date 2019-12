Harzklubler wanderten gemeinsam

Bei schönem Wetter fand die letzte Halbtageswanderung des Harzklubs Bad Sachsa in diesem Jahr statt. Während der Wanderung in Tanne gab es vom Wanderführer Lothar Pfeiffer viele Informationen zur im Jahr 1964 stillgelegten Tanner Hütte, an die das Gießer-Denkmal und große Wasserräder noch erinnern. Eine Einkehr am Ende der Wanderung rundete den schönen Tag ab. Auch im nächsten Jahr sind Gäste bei allen Wanderungen wieder gerngesehen.

