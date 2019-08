Neuhofer Kirche erstrahlt in neuem Licht

Die evangelische Kirchengemeinde Neuhof feiert den Abschluss einer langen Bauzeit: Am Sonntag, 25. August, sind Gemeindemitglieder wie auch andere Interessierte zur großen Feier in und um die neugestaltete und renovierte St. Antonius-Kirche eingeladen.

Nachdem über Jahrzehnte für große Sprünge kein Geld da war, fand das Werben von Pfarrer Heiner Reinhard bei der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz im Jahr 2013 Gehör, dass St. Antonius in Neuhof eine grundlegende Renovierung dringend nötig hatte. Erste Gespräche ließen Hoffnung aufkommen, das Staatliche Baumanagement Braunschweig wurde von der Stiftung beauftragt und brachte in Person von Verena Mocha eine hohe Sachkompetenz und Gespür für den Raum mit. Alte Farbgebungen wurden wiederentdeckt und es entstand die Idee, moderne Elemente mit alter Substanz zu verbinden.

Vier Jahre dauerte dann die Bauzeit, die vom Architekturbüro Archityp in Braunschweig (Susanne Haacke und Holger Herlitschke) begleitet wurde. Die störende Zwischendecke im Gemeinderaum wurde wieder entfernt, so dass die großen Fenster wieder sichtbar wurden; die graue Falttür, die viele Jahre den Altarraum prägte, wich einem großem Glas-Element, das nun die Durchsicht auf das Kirchenfenster möglich macht. Der Fußboden wurde erneuert und mit moderner Fußbodenheizung versehen, die Wände verputzt und entsprechend der historischen Farbgebung gestaltet. Die Empore erstrahlte ebenfalls wieder in früherer Farbgestaltung, ein Glaswindfang wurde eingebaut.

Moderne Leuchter setzen den Raum effektvoll in Szene. Eine Toilette und eine kleine Küchenzeile im Gemeinderaum fehlen auch nicht für die Nutzung zum Gemeindeleben. Schließlich kamen Altar, Pult und Kirchenbänke in neuer Formensprache hinzu, ein Taufbecken, dass gleichzeitig Osterleuchter ist und auch Gottesdienstbesuchern möglich macht, ihr Gebet mit dem Entzünden einer Kerze zu verbinden.

„Wir sind der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz so dankbar, dass sie ihre Baulast-Verpflichtung so ernst genommen und die Kirche zu einem wahren Schmuckstück gestaltet haben“, schwärmt Pfarrer Heiner Reinhard. Denn die Kirchengemeinde Neuhof hätte diese Gestaltung nie aus eigener Kraft geschafft. Immerhin hat sich die Kirchengemeinde dank vieler Unterstützer an einigen Stellen beteiligt: so sind Zusatzbestuhlung, Taufbecken, Kerzenleuchter und Kreuz ebenso aus den jahrelangen Spendensammlungen finanziert wie die Überarbeitung der Orgel, die Hans-Ulrich Funk überzeugend aufgewertet hat. Und 2020 sollen dann noch Paramente an Altar und Pult folgen.

„Wir haben immer gesagt: wenn wir mal fertig sind, dann gibt es Freibier für alle!“ Dieses Versprechen will der Kirchenvorstand Neuhof nun einlösen und lädt – gemeinsam mit der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz – Gemeinde, Freunde, Handwerker und alle Interessierten zu einem Fest ein. Es beginnt am Sonntag, 25. August um 16 Uhr mit einem Dankgottesdienst. Im Anschluss gibt es Sekt, Bier, Alkoholfreies und Würstchen vom Grill. „Es ist Zeit, sich die Kirche in Ruhe anzusehen oder miteinander ins Gespräch zu kommen. Der Kirchenvorstand freut sich auf dieses großes Fest“, betont Heiner Reinhard.