Die neue Heimat der Gelbbauchunke erkundet

Tettenborn. Nabu-Projektgruppe lud zur Exkursion in den Lohoffschen-Steinbruch ein.

Zu dem Exkursionsaufruf der NABU-Projektgruppe aus Rinteln zur Wiederansiedlung der Gelbbauchunke im Lohoffschen-Steinbruch fanden zahlreiche Teilnehmer ein.

Bevor es zu den Wasserstellen ging, in denen vor drei Wochen etwa 600 Kaulquappen und kleine Unken ausgesetzt worden waren, berichtete Bruno Scheel vom NABU über die Vorbereitungsmaßnahmen. Zu ihnen gehörte die Herstellung der Mulden, welche im Bodenbereich mit Lehm und Spezialbaggern verdichtet worden waren, um das Wasser in der Gipskarstlandschaft zu halten. Sowie der anschließenden Umzäunung und der Freischneidung der Zaunflächen.

Um diese Maßnahme überhaupt durchzusetzen musste ein etwa 250 Seiten umfassender Förderantrag gestellt werden. Es war dann der Zufall, dass der Steinbruch bei Tettenborn ausgewählt worden ist. Aus der Literatur war bekannt, dass vor vielen Jahrzehnten Gelbbauchunken im südlichen Harzvorland vorhanden waren. Auf eine detaillierte Ortsbeschreibung konnte man nicht zurückgreifen.

Die Muttertiere zum Laichen wurden aus dem nahe gelegenen Thüringischen Gebiet bei Rüdigsdorf entnommen, um diese Population wieder aufzubauen. In Zuchtstationen des NABU-Niedersachsen konnte die Mitarbeiterin Kim Fasse entsprechend viele Kaulquappen züchten die in zwei Zeitabschnitten Juli/August ausgesetzt wurden. Durch die natürlichen Feinde der Kleinstlebewesen, ist der ausgesetzte Bestand dezimiert worden.

Die vermeintliche Hitze der letzten Wochen machte den Anschein, dass ein Großteil der Tiere verendet sei. Jedoch sobald etwas Regenwasser oder lediglich der morgendliche Tau kam, erweckte alles wieder zum Leben. Bei genauer Betrachtung der kleinen Gewässer, konnte man die teilweise schon mit Beinen vorhandenen Unken beobachten wie sie im Wasser oder an den Rändern ihre Runden drehten.

Neben den Unken sollen in dem Steinbruch auch Schlangen und weitere Kriechtiere ihre naturnahe Ruhe finden. Demnächst werden von einem Landwirt aus Klettenberg Rinder in den ehemaligen Bruch angesiedelt welche die Verbuschung des Bewuchs verhindern sollen, so dass seltene heimische Tier- und Pflanzenarten sich erholen können.