Forstmaschine im Wald bei Steina fängt Feuer

Die Forstmaschine fing am Montag im Wald oberhalb von Steina Feuer.

Am Montag Vormittag kurz nach 11 Uhr rückten die Ortsfeuerwehren Bad Sachsa und Steina zu einer brennenden Forstmaschine in den Wald oberhalb von Steina aus. Zwei Trupps unter Atemschutz konnten das Feuer schnell eindämmen, so dass es nicht auf den Wald übergriff. Verletzt wurde niemand.

Die Wasserversorgung stellte die Ortsfeuerwehr Neuhof durch Pendelverkehr sicher, da die Maschine abseits vom Waldweg im Holz stand. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der vordere Teil der Maschine in Vollbrand. Nachdem der Brand gelöscht war, wurde die Forstmaschine mit der Wärmebildkamera kontrolliert und zur Sicherheit eingeschäumt. Nach zwei Stunden konnten die Einsatzkräfte wieder einrücken, nachdem die Einsatzstelle an die Niedersächsischen Landesforsten übergeben war.

Im Einsatz waren 38 Kräfte der Ortsfeuerwehren der Stadt Bad Sachsa mit sieben Fahrzeugen, sowie die Polizei, die Niedersächsischen Landesforsten und ein Rettungswagen des ASB Bad Lauterberg zur Eigensicherung der eingesetzten Kräfte.