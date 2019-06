Bewohner und Gäste feiern 30 Jahre Pflegeheim Harzblick

Das Alten- und Pflegeheim Harzblick in Walkenried feierte kürzlich das 30-jährige Bestehen des Hauses mit einer zweitägigen Feier. Siegrid Hofer und ihr Team sorgten bei der gelungenen Veranstaltung für Unterhaltung.

Auch Speisen und Getränke und ein reichliches Kuchenbuffet für das leibliche Wohl der zahlreichen Gäste, die das Ereignis gemeinsam feierten, wurden geboten. Am Samstagmittag begann der musikalische Teil des Festes. Eine Trachtenkappelle aus „Seis am Schlern“ in Südtirol war zu der Veranstaltung nach Walkenried gekommen. Die Musiker stellten sich zum Sternmarsch am ehemaligen Zisterzienserkloster auf, um mit Musik durch den Ort zu marschieren.

Die Feier mit musikalischen Auftritten begleiten

Ebenso starteten an einigen anderen Punkten der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Walkenried, das Musikcorps Marchingpower und der Berghornisten-Corps aus Clausthal-Zellerfeld. Ziel war das Pflegeheim Harzblick, wo es ein anschließendes Konzert der Musikvereine zur Würdigung des langjährigen Bestehens gab.

Rings um das Heim herrschte außerdem ein reges Markttreiben, was ebenfalls großen Anklang bei den Gästen fand. Am Abend wurde vom Betreiber der Gaststätte „Laconda“ in Walkenried ein großes, italienisches Buffet für die geladenen Gäste angeboten.

Großer Andrang herrschte am Wochenende bei der Feier zum 30-jährigen Bestehen des Alten- und Pflegeheims Harzblick in Walkenried. Neben Speisen und Getränken gab es ein Marktangebot und traditionelle Live-Musik. Foto: Wolfgang Burgtorf

Für die musikalische Unterhaltung sorgten das Alpen-Duo „Sattler“ und der Sänger Alexander Rier aus Südtirol. Bis spät in die Nacht wurde zusammen gefeiert.

Die Feier wurde am Sonntag nach einem Sektfrühstück für die Gäste und der Begrüßung durch Siegrid Hofer, Leiterin des Pflegeheims Harzblick, sowie der Ansprache des Ortsbürgermeisters Klaus Eggert, mit einer Zeltandacht mit Gottesdienst unter der Leitung von Pastor Heiner Reinhard mit der Kantorei fortgesetzt.

Langjährige Bewohner, Jubilare und Mitarbeiter geehrt

Besonders erwähnt wurden der jüngste Bewohner des Pflegeheims, Ronald Koch, mit 68 Jahren und die älteste Bewohnerin mit 106 Jahren, Gerda Theel. Auch einige Geburtstage wurden von Siegried Hofer und Irmtraut Trute erwähnt und mit einem Blumenstrauß gewürdigt. Einem langjährigen treuen Mitarbeiter sprach Hofer ihren Dank und ihre Anerkennung aus. Auch bedankte sie sich bei ihrem Team für die jahrelange Treue.

Am Nachmittag erwartete die Gäste erneut ein großes Kuchenbuffet, gestiftet von mehreren Spendern und Angehörigen der Heimbewohner. Für die weitere Unterhaltung am Nachmittag sorgte der Harzklub Walkenried - Bad Sachsa mit traditionellem Harzer Brauchtumsprogramm.