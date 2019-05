SV Zorge feiert 150. Geburtstag

Am Samstag, 25. Mai, feiern die Mitglieder des Sportvereins Zorge ihr 150-jähriges Vereinsjubiläum. Die Festlichkeiten beginnen ab 18 Uhr mit der musikalischen Eröffnung durch den Spielmannszug Walkenried, das Festzelt am Sportplatz Uhdenberg in Zorge ist jedoch schon ab 17.30 Uhr für alle...