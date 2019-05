Nach Verkehrsunfall: Landesstraße 604 für Stunden gesperrt

Extrem arbeitsreich verlief der 11. Mai für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Bad Sachsa, die von 9.45 bis 14.30 Uhr bei zwei Einsätzen direkt hintereinander gefordert waren. Zunächst wurde man um 9.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 604 gerufen. In Höhe der Abfahrt am Knickberg war es zu einem Zusammenstoß zwischen je einem Verkehrsteilnehmer aus dem Landkreis Nordhausen und Northeim gekommen, bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Da aus den Fahrzeugen Betriebsstoffe ausliefen, wurde die Freiwillige Feuerwehr hinzu gerufen. Die Verunreinigung war jedoch so stark, dass ein Reinigungsunternehmen kontaktiert wurde. Die verletzten Personen wurden mit dem ebenfalls alarmierten Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Um die Landesstraße zu reinigen, musste diese für mehrere Stunden gesperrt werden, der Verkehr wurde umgeleitet. Neben der Feuerwehr und dem Rettungsdienst war auch die Polizei vor Ort. Gerade als die Feuerwehr Bad Sachsa abrücken wollte, wurden die Kräfte zu einem neuen Einsatz gerufen. In der Steinaer Straße hatten Anrufer eine Ölspur gemeldet. Mittels Bindemittel wurde das Öl durch die Einsatzkräfte aufgenommen und die Straße gereinigt. Gegen 14.30 Uhr war die Ölspur beseitigt. Insgesamt waren 18 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bad Sachsa bei beiden Einsätzen vor Ort.

