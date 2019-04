Wasserdampf sorgt für Feuerwehreinsatz in Wieda

Sirenenalarm schreckte am Morgen des 27. April die Einwohner in der Gemeinde Walkenried hoch: Die Freiwilligen Feuerwehren aus Wieda, Walkenried und Zorge sowie der Rettungsdienst wurden um 8.37 Uhr zu einem von Nachbarn gemeldeten Dachstuhlbrand in einem Wohnhaus gerufen. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass vermutlich Wasser, das auf dem Dach durch Sonneneinstrahlung verdampft und aufgestiegen war, die Illusion erzeugt hatte, dass das Dach brennt. Der Einsatz konnte somit nach kurzer Zeit wieder beendet werden. dx