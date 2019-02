Austauschschüler aus Frankreich besuchen Bad Sachsa

Im Jahr 2004 erfolgte der Auftakt. Damals reiste erstmals eine kleine Gruppe von Schülern des Pädagogiums nach Frankreich, besuchte Bad Sachsas Partnerstadt Castelnau-de-Médoc.

Am gestrigen Montag fand in der Aula des Pädagogiums wieder der Auftakt für eine Woche des Schüleraustausches zwischen beiden Städten statt, wobei die Verantwortlichen auf beiden Seiten das 15-jährige Bestehen der Besuche zum Anlass nahmen, bei den Jugendlichen für den europäischen Gedanken und vor allem für die deutsch-französische Freundschaft zu werben.

Sido Kruse, Rektor des Gymnasiums, nahm als Lehrer am ersten Austausch teil und betreute die Sachsaer Schüler in Frankreich, für ihn bis heute ein besonderes Erlebnis. Er erinnerte auch daran, dass es der Verdienst des damaligen französischen Präsidenten Charles de Gaulles und des deutschen Bundeskanzlers Konrad Adenauer war, die mit dem Freundschaftsvertrag den Grundstein dafür legten, dass die Einwohner beider Staaten heute Freunde und keine Feinde mehr seien.

Das Leben im anderen Land kennenlernen

Die Früchte dieser Entwicklung könnten die Jugendlichen nutzen: „Lernt die Schule, Kultur und das Leben hier kennen“, gab er den französischen Gästen mit, die in bewährter Art und Weise in Gastfamilien untergebracht wurden. Ähnlich bewegt über die Entwicklung der deutsch-französischen Freundschaft zeigte sich auch der stellvertretende Bürgermeister Werner Bruchmann. Er erinnerte sich daran, vor 50 Jahren als junger Sportler nach Frankreich gereist zu sein. Die Eindrücke, die er damals gewann, habe er bis heute in bester Erinnerung.

Bruchmann hoffte daher, dass sich die Jugendlichen später einmal genauso wie er an ihre Zeit in Bad Sachsa erinnern würden. „Nutzen wir gemeinsam die Chance und die Verpflichtung den deutsch-französischen Vertrag mit Leben zu erfüllen und am Leben zu halten.“ Welt- und europapolitisch sehe er keinen besseren Partner für die Deutschen als eben Frankreich. Er rief den Jugendlichen auch zu, dass sie die Werte ihres Landes verteidigen und auch kritisch bleiben sollten.

Geschenke, um einander näherzukommen

Damit sich die Jugendlichen besser kennenlernen können, übergaben Antje und Uwe Weick von der Stadtverwaltung zwei große Tüten voll Tee und Keksen. „Lernt Euch kennen während ihr Tee trinkt, Kekse esst und etwas relaxt“, übersetzte Saskia Liebing, Vorsitzende der Deutsch-Französischen Gesellschaft, den 18 Jugendlichen verschiedener Altersstufen und auch den mitgereisten neun erwachsenen Begleitpersonen den Hintergrund des Geschenks. Wobei damit noch nicht alles übergeben war. Das Ehepaar Weick überreichte außerdem an jeden Gast einen Umschlag gefüllt mit verschiedenen Bad Sachsaer Erinnerungsstücken – die sogar auf Französisch übersetzt wurden.

Bis zum Ende der Woche werden die Jugendlichen vormittags am Unterricht des Pädagogiums und der Oberschule teilnehmen und am Nachmittag Ausflüge in die Region unternehmen, ehe es am Samstag wieder zurück nach Frankreich geht.