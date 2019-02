Nachwuchswerbung wird bei Wiedaer Wehr immer wichtiger

Der Beifall war lang aus ausdauernd, die Zahl beachtlich: Auf der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Wieda feierten die Anwesenden Rudi Walter ausgiebig: Exakt auf den Tag genau ist der Wiedaer seit nunmehr 30 Jahren Ehrenbrandmeister. Aber auch im weiteren Verlauf der Sitzung gab es viel zu feiern – und auch einige Abschiede bekanntzugeben.

Wechsel gab es beispielsweise einige zu verzeichnen: Da Ingo Hoppe seinen Lebensmittelpunkt nach Thüringen verlagert hat, wie Ortsbrandmeister Frank Melson erklärte, galt es gleichermaßen einen Nachfolger für das Amt des Schriftführers, dass er lange inne hatte, wie auch des stellvertretenden Führers der Löschgruppe zu finden. Zum Schriftführer wählten die Mitglieder einstimmig Andre Reichert sowie Sascha Pfeiffer zum stellvertretenden Führer der Löschgruppe.

Ohnehin herrschte bei den Wahlen komplette Einstimmigkeit. „Ein Zeichen für den guten Zusammenhalt in der Truppe“, bilanzierte der stellvertretende Gemeindebrandmeister Martin Neulen, der den erkrankten Tobias Mielke vertrat, die Wahlgänge „im Fließbandtempo“. Denn um insgesamt zehn Posten zu besetzen, benötige die Versammlung nur knapp zehn Minuten.

Arbeitsreiches Jahr

In seinem Jahresbericht berichtete Ortsbrandmeister Frank Melson wieder von einem arbeitsreichen Jahr. Neben den 27 Einsätzen wurden auch 25 Dienste abgehalten, wobei die Beteiligung mit durchschnittlich 15 Mitgliedern der Einsatzabteilung gut gewesen sei. Aber auch in die Aus- und Weiterbildung, die Pflege der Atemschutzgeräte (121 Stunden) sowie der Geräte und Fahrzeuge allgemein (50 Stunden) habe man einiges an Zeit investiert.

Deutlich wurde Frank Melson noch einmal in Bezug auf die Zukunft. „Es wird gerade tagsüber eine große Herausforderung werden, sicherzustellen, dass wir einsatzfähig und schlagkräftig bleiben. In Zeiten von demografischem Wandel und einem weniger werdenden Interesse am Hobby Feuerwehr ist das keine leichte Aufgabe.“

Ähnliches berichtete auch Martin Neulen – und belegte es mit Zahlen. So sei die Zahl der Mitglieder in der Einsatzabteilung mit 94 konstant geblieben, wobei die Stärke in Zorge an der Grenze angelangt sei. Aus diesem Grund plane man auch in diesem Jahr eine besondere Werbeaktion. In der Jugendfeuerwehr würden aktuell 27 Mitglieder ihren Dienst verrichten, „früher waren es mal mehr als 60“. Positiv sticht hingegen die Kinderfeuerwehr heraus, die mit 26 ihre Zahl zum Vorjahr verdoppeln konnte. Insgesamt gelte es, künftig die Feuerwehr in der Gemeinde Walkenried als eine Einheit zu betrachten und dafür auch entsprechende Konzepte zu erstellen.

In Bezug auf die Kinderfeuerwehr konnte Patrick Lässig als Verantwortlicher mitteilen, dass man hier ein abwechslungsreiches Jahr hinter sich habe. Insbesondere der Familiennachmittag (wir berichteten) sei ein Erfolg gewesen. „Wir konnten an dem Tag fünf neue Mitglieder gewinnen.“ Ortsbrandmeister Frank Melson betonte in diesem Zusammenhang, dass der Erfolg hier auch mit Lässig verknüpft sei. „Die Kinderfeuerwehr ist ohne dich unverstellbar geworden“, erklärte er. Man freue sich, dass er der Wehr in dieser Funktion erhalten bleibe, da er kurz zuvor sein Amt als stellvertretender Jugendwart zur Verfügung gestellt hatte. Alexander Steinbeck als Hauptverantwortlicher betonte, dass es ihm eine Ehre gewesen sei, mit Lässig zusammen über neun Jahre lang den Nachwuchs zu fördern und überreichte auch noch ein kleines Geschenk als Zeichen der Anerkennung.

Einen großen Präsentkorb hingegen erhielt Gerd Gunkel als deutliches Zeichen der Wertschätzung der Wehr. Seit 50 Jahren ist er förderndes Mitglied bei den Wiedaer Brandschützern. „Wir können nur Danke sagen“, sagte Frank Melson.

Beförderungen: Eike Ottmann, Julian Imhof, Luis Kaun (alle Feuerwehrmann), Marleen Tölke (Feuerwehrfrau), Sascha Pfeiffer (Löschmeister), Alexander Steinbeck (Hauptlöschmeister)

Ehrungen: Julian Imhof (10 Jahre aktiver Dienst), Sascha Pfeiffer, Alexander Steinbeck (beide 20 Jahre aktiver Dienst), Holger Melson (25 Jahre aktiver Dienst), Petra Rosenfeld, Peter Bornkessel, Ulrich Kamphenkel, Holger Cuers (alle 25 Jahre fördernde Mitgliedschaft), Gerd Gunkel (50 Jahre fördernde Mitgliedschaft)

Wahlen: Jugendwart: Alexander Steinbeck (Wiederwahl), stellvertretende Jugendwartin: Marie Pfeiffer (neu), Gerätewart: Sascha Pfeiffer (Wiederwahl), stellvertretender Gerätewart: Bernd Pfeiffer (Wiederwahl), Sicherheitsbeauftragter: Bernd Pfeiffer (Wiederwahl), Schriftführer: André Reichert (neu), Kassenwart: Sven Kaun (Wiederwahl), Kassenprüfer: Knut Neufert, Marleen Tölke (beide neu), stellvertretender Führer des Löschtrupps: Sascha Pfeiffer (neu)

Mitgliederbestand zum 31. Dezember 2018: Einsatzabteilung: 33, Jugendfeuerwehr: 27 (insgesamt für die Gemeinde Walkenried), Kinderfeuerwehr: 26 (insgesamt für die Gemeinde Walkenried), fördernde Mitglieder: 137, Ehrenmitglieder: 1, Mitglieder insgesamt: 182

Einsatzgeschehen im Jahr 2018: Brände: 6, Fehlalarme: 10, Hilfeleistungen: 11

Weitere Informationen zur Wehr online auf www.feuerwehr-gemeinde-walkenried.de.