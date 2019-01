Bad Sachsa In der Steinstraße in Bad Sachsa brennt es. Die Ursache ist noch unklar.

Am Donnerstagmittag, 24. Januar, ist es an der Ecke Steinstraße / Wiedaer Straße in Bad Sachsa zu einem Brand gekommen. Die Löscharbeiten dauern noch an. Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei sind vor Ort. Angaben zu Brandursache gibt es bisher keine.

