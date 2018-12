Unter dem Titel „Bad Sachsa goes Gassi“ sollen Beutelspender und neue Abfallbehälter in Zukunft dabei helfen, Hundehaufen im Stadtgebiet zu vermeiden.

Bad Sachsa Das Projekt „Bad Sachsa goes Gassi“ läuft bereits. Jeder kann dabei seinen Teil zum Sauberhalten der Stadt beitragen.

„Bad Sachsa goes Gassi“ bittet um Spenden

Die Gründer der Ideen-Auffangstation wenden sich an die Öffentlichkeit, um ihr Projekt unter dem Namen „Bad Sachsa goes Gassi“ zu einem guten Abschluss zu bringen. Dafür brauche es die Unterstützung der Anwohner.

Es gehe in dem Projekt um die Sauberkeit der Uffe-Stadt, die allen Bürgern sicherlich am Herzen lege. Zur Zeit läuft „Bad Sachsa goes Gassi“ bereits. Hierbei geht es darum, die Hinterlassenschaften von Hunden beim Gassigehen zu beseitigen.

Entsorgung soll ermöglicht werden

Oftmals sei ja der gute Wille vorhanden, die Hundehäufchen des eigenen Hundes zu beseitigen, es fehle aber die Möglichkeit dazu. Im weiteren Projekt geht es zum Einen um die Beschaffung und Anbringung von Beutelspendern an markanten Punkten innerhalb des Stadtgebietes. Hier seien die ehrenamtlich Engagierten schon gut vorangekommen. Die Finanzierung wurde durch Spenden ermöglicht, und die Herstellung ist durch eine eigene Entwicklung eines Beutelspenders preisgünstig ermöglicht worden.

Produziert werden die Beutelspender von der Schlosserei Kälz zu einem moderaten Preis. Die notwendigen Aufkleber mit der entsprechenden Information hat die Firma Röger preisgünstig erstellt. Nach einer kleinen Nachbesserungsarbeit an den Spendern seitens der Firma Kälz, werden die Spender in Eigenleistung durch die Mitglieder der Ideen-Auffangstation montiert. Bei der ganzen Aktion habe man große Unterstützung durch die Stadtwerke und die Stadtverwaltung erhalten. Dafür zeigen sich die Verantwortlichen dankbar.

Im zweiten Schritt wird es nun um die Beschaffung und Anbringung von Abfallbehältern gehen, ohne die eine praktikable Entsorgung nicht möglich ist. Da es der Stadt nicht möglich sei, hier eine vollständige Finanzierung vorzunehmen, appellieren die Verantwortlichen der Ideen-Auffangstation an alle Bad Sachsaer Einwohner.

Für alle, denen es möglich sei, mit einer kleinen Zuwendung die Aktion zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen, sei dies ein schöner Jahresabschluss für alle Beteiligten und Engagierten. Die Stadt stelle für die Spenden eine Spendenquittung aus, so dass die Summe auch als steuermindernde Ausgabe geltend gemacht werden kann.

Die Kontoverbindung für Spenden: Empfänger: Stadt Bad Sachsa IBAN: DE15 2635 1445 0000 0005 05 Kreditinstitut: Stadtsparkasse Bad Sachsa. Verwendungszweck: Spende für Mülleimer, Projekt Ideen-Auffangstation. Es sollten außerdem Name und Adresse angegeben werden.