Weihnachtliche Stimmung im Budendorf

Auch wenn der leichte Schneefall am Sonntagmittag fast schon zu spät kam, die passende Stimmung kam beim Bad Sachsaer Weihnachtsmarkt auch so auf. Bei zum Teil kleinen Windböen und Temperaturen leicht unter dem Gefrierpunkt waren Glühwein, Tee und Punsch ganz klar die Favoriten an allen drei Tagen....