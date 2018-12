Essen vergessen: Zimmerbrand in Wohnhaus in Walkenried

Unbewohnbar ist das Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Walkenried nach einem Zimmerbrand am Montagmorgen. Gegen 8.40 Uhr waren die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Walkenried, Wieda und Zorge alarmiert worden. Das Feuer, dass vermutlich dadurch ausgebrochen war, da eine Mahlzeit auf dem angestellten Herd vergessen wurde, konnte durch die 25 Einsatzkräfte innerhalb kürzester Zeit gelöscht werden. Die Wohnung war zum Zeitpunkt des Einsatzes verlassen, so dass auch niemand verletzt wurde. Nach dem Absuchen nach möglichen Glutnestern und dem Entlüften der Räume konnten die Feuerwehrleute nach etwa 30 Minuten wieder abrücken. Vor Ort waren neben den Brandschützern eine Streife der Polizei Bad Lauterberg sowie ein Rettungswagen.