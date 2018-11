Stürme, Hitze und Käfer schaden Sachsas Wald

Der Stadtwald von Bad Sachsa musste im Jahr 2018 einiges erleiden. „Es gibt enorme Schäden nach der historischen Trockenheit und Hitze. In einigen Revierteilen in Steina ist ein großflächiges Absterben der Fichte in Rein- und Mischbeständen zu erkennen. Die Auswirkungen auf die Laubbaumarten werden...