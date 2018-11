Walkenried: Diebe reißen Tresor aus Verankerung

Walkenried Unbekannte sind in der Nacht auf Donnerstag in die Walkenrieder Postfiliale eingebrochen. Sie flüchteten aber und hinterließen einen Sachschaden.

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versucht, in die Filiale der Post in Walkenried einzubrechen. Die Täter wurden dabei offenbar gestört, weil sie ohne Beute flüchteten, wie die Polizei am Donnerstag informierte.

Die Tat ereignete sich zwischen Mitternacht und 2.30 Uhr in der Bahnhofstraße. Um in das Gebäude einzudringen, brachen die Täter gewaltsam die Haustür des Gebäudes und auch die Innentür zu den Räumen der Post auf. Hier fanden sie nach Polizeiangaben einen Tresor, den sie aus seiner Verankerung im Boden rissen. Anschließend wurden die Unbekannten vermutlich gestört, denn sie verließen den Tatort ohne den Tresor oder andere Beute. Bei dem Einbruch entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die am Donnerstag in den Stunden ab Mitternacht nahe der Postfiliale in der Bahnhofstraße auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 05551/70050 zu melden.