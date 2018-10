Party mit Gestört aber GeiL ist ausverkauft

Das DJ-Duo Gestört aber Geil mit Nico Wendel (l) und Marcel Stephan legt in Bad Sachsa auf.

Bad Sachsa. Das bekannte DJ-Duo legt am 3. November im Kursaal in Bad Sachsa auf. Die Karten für das Event wurden alle im Onlineverkauf ausgegeben.

Mit dem über die Grenzen Deutschlands bekannten und beliebten Duo „Gestört aber GeiL“ verwandelt die Bad Sachsa Holding gemeinsam mit dem Unternehmen Forca am 3. November ab 20 Uhr das Kurhaus Bad Sachsa in eine coole Partylocation. Die Tickets für dieses große Event sind allerdings bereits restlos vergriffen. „Das sensationelle Line-Up hat die Besucher offensichtlich jetzt schon überzeugt“, erklärt Theresa Kirchner für die Bad Sachsa Holding. Tickets für das Event im Kurhaus konnte man sich online im Vorverkauf sichern. An dem Tag gibt es keine Abendkasse.