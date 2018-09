Steina Die Polizei in Bad Sachsa hofft auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Hilfe aus der Bevölkerung erhofft sich die Polizei in Bad Sachsa: Am Montag, 24. September, zwischen 8 und 13 Uhr haben Unbekannte am Rande eines Feldweges von Steina, dem Parallelweg zur neuen B243, unerlaubt Bruchstücke von asbesthaltigen Dachwellplatten entsorgt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Sachsa unter der Telefonnummer 05523-481 zu melden.