Die Premiere ist gelungen: Bei der Plogging-Aktion des Gutwerks in Bad Sachsa wurden 700 Liter Müll gesammelt. Dem Aufruf vom Gutwerk, einer Initiative der Tannenhof Fachpflegeheime, folgten 15 Helfer zum Müllsammeln in der Uffestadt. Ausgestattet mit Equipment sammelten die Helfer in Kleingruppen...