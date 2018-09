72 Mercedes kommen zum Sterne-Treffen

Vom 31. August bis 2. September fand das erste Sterne-Treffen auf dem Geiersberg in Walkenried statt. Die Veranstalter Alexander Reimann und Christopher Kunzmann haben hierzu den Geiersberg in ein Autohaus für alle Liebhaber und Fans der Marke Mercedes Benz verwandelt. Dabei war es egal, ob ein Mercedes aus dem Jahr 1970 oder 2018 auf dem Platz stand. Ebenso waren die kleineren Fahrzeuge der Marke Smart oder aus den Tuningwerkstätten wie AMG oder Brabus gerngesehen. Das ein oder andere Nutzfahrzeug fand auch den Weg auf den Geiersberg.

Der 31. August war hier im Schwerpunkt der Tag der Anreise. Schon an diesem Tag konnten Reimann und Kunzmann mehr als 20 Fahrzeuge zählen und mit deren Fahrern am Abend ausgelassen feiern. Am 1. September ging es für alle, die vor Ort übernachtet hatten, in der Frühe mit Kaffee und einem kleinen Frühstück los. Im weiteren Verlauf des Vormittags reisten immer mehr Fahrzeuge aus den benachbarten Landkreisen aber auch aus Bielefeld, Hattingen und Bochum an. Man begann mit den Wertungen für den schönsten Stern, die weiteste Anreise und für den ältesten Stern. Für die jeweiligen Wertungskategorien konnten sich die Teilnehmer im Vorfeld anmelden.

Auf dem Gelände konnten sich alle Besucher Modelle wie einen alten Ponton oder das neueste Modell der GLC Klasse anschauen. Die Autohausgruppe Rosier aus Braunschweig, Hauptunterstützer der Veranstaltung, war mit mehreren Modellen der Marke Mercedes-Benz und einem Informationsstand vor Ort.

Die jungen Besucher konnten auf dem Gelände Ponyreiten oder Preise an der Losbude gewinnen. Eine Ausfahrt um 17 Uhr führte die 23 teilnehmenden Fahrzeugführer auf den Vorplatz der Klosterruine in Walkenried, wo sich die Teilnehmer rund zwei Stunden lang umsehen und mit einem eigens dafür bestellten Fotografen ihr Fahrzeug vor einer imposanten Kulisse fotografieren lassen konnten.

Am Sonntag, gleichzeitig der letzte Tag der Veranstaltung, wurden die Sieger aus den drei Kategorien auf dem rotem Teppich ausgezeichnet. Reimann und Kunzmann zeigten sich sehr zufrieden mit den 72 Fahrzeugen, die am Wochenende den Weg auf den Geiersberg gefunden hatten. „Wir haben nicht gleich beim ersten Mal mit einer solch guten Resonanz gerechnet“, betonten die Veranstalter gleichwohl.

Auch viele der Besucher zeigten sich sehr zufrieden und wollen beim nächsten Sterne-Treffen vom 19. bis 21. Juli wieder dabei sein. „Die Veranstaltung soll wachsen. Wir werden beim nächsten Mal einiges ändern. Und auch einen Schwerpunkt im Bereich Kinderbetreuung wollen wir setzen, um das Treffen auch für Familien attraktiver zu gestalten“, ergänzte Kunzmann im Nachgang der Veranstaltung. Die Organisatoren sind entschlossen, im nächsten Jahr die Teilnehmerzahl zu verdoppeln. Reimann, der seine Leidenschaft für Fahrzeuge und Organisation beim Oldtimertreffen in Walkenried unter Beweis stellt, betonte, dass es beim Sterne-Treffen um Vielfalt und Geselligkeit gehe. „Bei uns steht der 190er neben einem SL. Wir wollen keine Klassenbildung auf dem Gelände“.