Motorradfahrer fährt auf abbiegenden Pkw auf

Wieda. Schwer verletzt wurde ein Motorradfahrer bei der Kollision mit einem Pkw am Samstagabend, 18. August, in der Ortsdurchfahrt in Wieda. Gegen 17.50 Uhr wollte eine 34-jährige Frau aus Braunlage mit ihrem Wagen in der Harzstraße nach links auf ein Grundstück abbiegen. Ein dahinter fahrender Motorradfahrer erkannte dies zu spät - es kam zum Zusammenstoß. Der schwer verletzte Motorradfahrer aus Duderstadt wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand zudem ein Sachschaden von etwa 3.500 Euro.